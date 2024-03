Universitatea, mai bună în derby. Juveții, la șapte meciuri fără înfrângere

Universitatea s-a impus în derbiul orașului Craiova împotriva echipei FCU, scor 1-2, într-un meci care a contat pentru ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Trupa lui Ivaylo Petev a întors rezultatul de la pauză, Aurelian Chițu marcând singur gol al primei reprize, cu largul concurs al lui Mihai Căpățînă. Formația lui Nicolo Napoli a creat mai mult în 45 de minute, iar presiunea ,,gazdelor” a dat roade în momentul ideal, înainte de intrarea ,,la cabine”. Totuși, Petev a mutat inteligent în partea a doua, una în care echipa lui Mititelu a căzut fizic, a trecut la o așezare mult mai ofensivă și l-a introdus inspirat pe Alex Cîmpanu, cel care a pasat decisiv la reușita lui Baiaram, din minutul 77. Până atunci, Mitriță a dat golul meciului, după o lansare de excepție a lui Bancu. ,,Piticul atomic” l-a lobat pe Popa și a dat tonul revenirii ,,juveților” (70). Universitatea a ajuns la șapte meciuri fără înfrângere, și începe play-off-ul pe locul 4, la 7 puncte de liderul FCSB. „În prima repriză am făcut o greșeală și am luat gol. În partea a doua am făcut anumite corecții și cred că am jucat mai bine. Am marcat două goluri și puteam să mai înscriem, dar nu am reușit. Sunt fericit că am câștigat, îi felicit pe jucători și pe fani. Am meritat cele trei puncte. Trebuie să ținem cont și de calitatea adversarului, ne-a pus probleme în anumite momente. Ce am spus la pauză? Nu voi dezvălui. Dar pot spune că jucătorilor, în prima parte, le-a lipsit ambiția. Vă pot spune ceva. Le-am spus jucătorilor că mai avem 45 de minute și putem marca două, trei sau patru goluri. Dar trebuie să jucăm cum am făcut-o în precedentele partide. Mă îngrijorează că luăm goluri, dar sper să se termine seria ”, a spus Ivaylo Petev.

,,După ce am marcat și primul gol a fost altfel meciul. Vă dați seama că este și o presiune. Chiar dacă nu am făcut o primă repriză bună, în a doua repriză ușor, ușor ne-am revenit. Suntem acolo. Urmează un meci foarte greu cu CFR Cluj, mergem la victorie, vrem să luăm fiecare meci în parte .Le mulțumim fanilor, au fost incredibili, ne-au susținut din primul minut, le dedicăm victoria lor”, a adăugat MVP-ul Alex Mitriță.

FCU Craiova – Universitatea Craiova 1-2 (1-0)

FCU Craiova: R. Popa – Padula, Compagnucci, Lacroix, Mascarenhas – Vl. Achim, Dr. Albu – Baeten (85, Sidibe), Bauza, Bahassa (85, Ibrahim) – A. Chițu. Antrenor: Nicolo Napoli.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Screciu (56, Maldonado), Badelj, N. Bancu (88 Vlădoiu) – Al. Crețu (46, Ivan), Al. Mateiu, Anzor (88, Zajkov) – Baiaram, Markovic (56, Cîmpanu), Al. Mitriță. Antrenor: Ivaylo Petev.

Cătălin Pasăre