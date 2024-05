Universitatea Cluj, antrenament la Bumbești Jiu

Universitatea Cluj, adversara Universității Craiova din barajul pentru preliminariile Conference League, va efectua un antrenament și pe Stadionul ,,Aurel Țicleanu” din Bumbești Jiu. Ardelenii se vor pregăti în Gorj, astăzi, de la ora 17.30. Informația a fost furnizată de Clubul Sportiv Parângul Bumbești-Jiu, pe pagina de facebook. Partida decisivă care va stabili ultima echipă care va reprezenta România în competițiile europene va avea loc duminică, 26 mai, de la ora 20.00, pe Stadionul ,,Ion Oblemenco” din Bănie. Clubul doljean a pus, de joi, la vânzare biletele pentru acest meci. Tichetele pot fi achiziționate de la casele situate la Sala Polivalentă (vineri, sâmbătă: 10:00 – 18:00; duminică: 10:00 – 20:00).

„Am intra în istorie toți: jucători, conducere, staff. Ar fi ceva cu care rămâi ca antrenor și sportiv. În afară de situația financiară pentru care lupți pentru că meseria e scurtă și ai nevoie de bani, dar când obții calificări, promovări, obiective realizate, titluri… Asta e adrenalina care te încarcă. Din păcate, conștientizăm foarte târziu, când vedem de cine vorbește lumea, cine e respectat. Este foarte important să intrăm în istoria acestui club. Am ratat finala Cupei României, play-off-ul, în ultimele meciuri. Acum avem o nouă șansă la să intrăm în istoria clubului. Și dacă ne gândim de unde am plecat… Suntem în al doilea an în Liga 1 și ar fi o experiență extraordinară să jucăm în Europa. Ar crește nivelul clubului și ar fi o experiență de viață extraordinară, pentru toată lumea”, a spus Ioan Sabău, antrenorul lui U Cluj, pentru ProSport. FCSB, Corvinul Hunedoara și CFR Cluj sunt celelalte reprezentante ale fotbalului autohton calificate în preliminariile europene.

Cătălin Pasăre