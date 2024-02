Undă verde pentru digitalizarea Ambulanței Gorj

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj a câștigat un proiect, pe fonduri europene, pentru digitalizarea instituției.

„Proiectul depus de către Serviciul Județean de Ambulanță Gorj în cadrul apelului PNRR, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS, Componenta 7: Transformare digitală, a primit undă verde, urmând a se demara procedura pentru semnarea contractelor de finanțare.

Proiectul are ca scop digitalizarea instituției prin îmbunătățirea/dezvoltarea rețelei de comunicații și a infrastructurii IT hardware și software la nivelul instituției, respectiv îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității”, a anunțat instituția.

În vară, Ministerul Sănătății a lansat apelul de proiecte, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru digitalizarea instituțiilor din domeniul sănătății. Este vorba despre achiziționarea de echipamente IT și de soluții digitale pentru debirocratizarea administrației medicale.

La apelul de proiecte au putut aplica Direcțiile de Sănătate Publică, Institutul Național de Sănătate Publică, Institutul Național de Transfuzii, Serviciile de Ambulanță, Agenția Națională de Transplant și lista poate continua.

Proiectele de digitalizare din Sănătate vin în strânsă legătură cu elaborarea primei Strategii Naționale de Digitalizare în Sănătate, proiect demarat în luna iunie în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și toți reprezentanții principalelor instituții medicale din România.

I.I.