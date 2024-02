Un primar care iubeşte copiii! – ,,Copiii merg acolo unde se întâmplă lucruri interesante, dar rămân acolo unde este dragoste”!

Copilul este cea mai de preț comoară a unui părinte și, totodată, cea mai mare responsabilitate a sa. Cu toate acestea, copiii nu au nevoie de lucruri mărețe pentru a fi fericiți, ci doar de iubirea și de grija adulților! Prin zâmbetele lor sincere și sclipirea din ochi, cei mici au capacitatea de a ne aduce atât de multă bucurie în suflete, astfel încât fiecare moment petrecut în preajma lor devine de-a dreptul fascinant! De la ei învățăm inoncența și tot ei ne învață ceea ce este loialitatea, iar, pentru a rememora, cât de importantă este prezența copiilor în viețile noastre, să amintim că în legislaţia internă a României, nu există o terminologie unitară privitoare la cuvântul copil, astfel că uneori este utilizat termenul «minor» sau expresia «copil minor», ca fiind sinonime ale termenului «copil», mai la îndemână şi mai expresiv! Totuşi, în doctrină, a fost formulată o propunere de lege ferenda în sensul unificării terminologice pentru a se putea delimita clar domeniul de aplicare al autorităţii părinteşti şi al protecţiei alternative! Aceasta, în contextul în care, în ceea ce priveşte reglementările consacrate de Codul civil autorităţii părinteşti, există unele norme care privesc orice copil, indiferent de vârsta sau nivelul capacităţii lui de exerciţiu, aşa cum se stipulează în art.485 şi art. 499 alin (3) C. civ. Dar, inclusiv, dragostea şi grija autorităţilor locale pentru copii merită apreciată aşa cum se cuvine! Pentru acest lucru, putem avea exemplul domnului Constatin Radu, primarul Oraşului Ţicleni, mai ales că în tradiţia creştină, îngerii sunt adesea reprezentaţi sub înfăţişarea unui copil, ca simbol al nevinovăţiei şi al curăţiei! Copilul în iubire are conotaţii atât simbolistice, cât şi psihologice pentru fiinţa umană. Este importantă reîntoarcerea la o perioadă în care este fericit în sânul familiei, atunci când beneficiază de toată atenţia părinţilor şi mult sprijin din partea autorităţilor. Copilăria poate semnifica şi faptul că ne este foarte dor de părinţi, când copilăria ne dă târcoale, fiindcă în vis, apare şi dorinţa de a ne întoarce la o persoană pe care am iubit-o foarte mult şi în preajma căreia am fost foarte fericiţi o bună perioadă din viaţa noastră! Și pentru copiii care au primit cărți la şcoală, cărora li s-a citit, de la vârste cât mai mici, acest simbol lasă loc de interpretare și de personalizare prin figura unui reprezentant al primăriei Ţicleni! Iar, pentru copiii cărora nimeni nu le-a citit povești cu voce tare și mai ales, pentru adulții din viețile lor, care nu le-au citit, dintr-un motiv sau altul, sper că acest simbol va funcționa ca un clopoțel, ca un semnal de alarmă, poate chiar ca o chemare, ca o invitație caldă, să experimenteze ceva nou, ceva bun, frumos și benefic pentru a iubi copiii! Copiii sunt cea mai mare împlinire a părinților și speranța și mândria bunicilor, cei pe care, încă de la primele cuvinte rostite, încercăm să îi conducem prin viață și să le insuflăm cele mai curate gânduri și cele mai strașnice învățături, pentru ca atunci când vor crește să fie oameni de vază, demni și utili în societate. Cea mai mare responsabilitate pe care și-o poate asuma un adult este responsabilitatea parentală, pentru că viitorul copilului este în mâinile părinţilor și cu siguranță, nu vrei să dai greș, dar, creșterea şi educarea unui copil este precum o călătorie grea, dar plină de satisfacții, în fruntea primăriei Ţicleni! Scriitori, filosofi, poeți și chiar figuri emblematice de pe scena politică a lumii, toți, în gândurile și în reflecțiile lor, au folosit cuvinte profunde, atunci când au vorbit sau au trăit pentru copii, iar, primarul Constantin Radu, munceşte şi iubeşte copiii!

SĂ-L SLĂVIM PE HRISTOS DOMNUL! LA MULŢI ANI!

Prof. dr. Vasile GOGONEA