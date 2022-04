Un fost senator de Gorj se vede în Consiliul de Supraveghere al CEO

Ilie Petrescu, fost senator și director în minerit, actualmente pensionar, râvnește la o funcție politica bine plătită. Liderul ALDE Gorj, se vehiculează, că negociază cu PNL, odata cu absorbția partidului său în această formațiune politică, pentru un vot în CL Motru să obțină un loc în CS-ul CEO.

Petrescu ar fi primit asigurări în acest sens de la Gigel Jianu, membru în Directoratul CEO, care ar fi declarat în cercuri apropiate că îl va susține, necondiționat, pe consilierul municipal pentru acest post.

Odată cu demisia lui Cîțu și a lui Dan Vîlceanu din fruntea partidului și din Guvern, promisiunea lui Jianu a început să scârțâie, iar Petrescu se pregătește să sufere o amăgire.

Politicianul strânge prin dinți deoarece are soția în CEO.

În astfel de condiții este posibil că și scaunul soției sa fie clătinat, dar și a altor membrii liberali din Directorat ori susținători ai acestora, care pentru votul politic din CL Motru au obținut funcții de conducere în companie. Odată cu căderea lui Cațu se așteaptă și o schimbare in PNL Gorj, fiind vehiculat numele lui Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, care ar putea deveni lider de partid. Se pare că și prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu ar opta pentru Romanescu pentru șefia PNL.

Vom vedea, după Congresul PNL, cum vor fi făcute cărțile privind repartizarea funcțiilor de la vârful CEO.

A.S.