Ultimul meci al sezonului în fața propriilor suporteri

Pandurii Târgu Jiu își ia ,,La revedere!” de la fanii gorjeni, astăzi, de la ora 18.00, când pe Stadionul Municipal din Târgu-Jiu va primi vizita formației Voința Lupac. Deși contează doar pentru locul trei, partida dintre cele două formații este văzută de antrenorul Mario Găman ca un bun prilej pentru ca jucătorii gazdelor să arate un fotbal de calitate. Tehnicianul gorjean vrea ca echipa să-și mențină invincibilitatea pe teren propriu, dar și să termine pe podium în play-off-ul Seriei B. ,,Partida rămâne importantă, chiar dacă șansele la primele două locuri nu mai există. Pentru viitorul nostru, este importantă, mai ales că acasă, anul acesta, nu am pierdut niciun meci și îmi doresc să continuăm evoluțiile foarte bune de pe teren propriu. Cred că o victorie ne va asigura și locul trei, pentru că, în ultima etapă, îmi e greu să cred că Lupac va avea vreo șansă în fața CSM-ului din Reșița. Este ultima partidă în fața proprilor suporteri, trebuie să ne continuăm parcursul bun de pe propriul teren, să avem același ritm și să practicăm un joc plăcut ochiului. Îmi doresc să fim motivați și concentrați”, a declarat principalul formației noastre. Gorjenii au fost învinși în ultimele deplasări la Lupac, deși nu au întâmpinat mari probleme acasă cu trupa din Caraș-Severin. ,,Au fost rezultate contradictorii cu echipa din Lupac, dar, în deplasare, am avut jocul la îndemâna noastră. Am avut 7-8 ocazii clare, însă în a doua repriză ei au avut un penalty ratat, pe care arbitrul a considerat că trebuie să îl repete. Apoi, ușor-ușor, s-a schimbat soarta partidei, însă acasă jucăm alt fotbal, iar rezultatul se decide numai pe teren. Lucrurile sunt în favoarea noastră pentru că noi, cel puțin pe teren propriu, arătăm ca o echipă foarte bine organizată”, a mai spus Găman. Pandurii nu se va putea baza pe mai mulți jucători în această confruntare. ,,Marian Pleașcă este în continuare accidentat, iar Georgescu, juniorul de 2002, a făcut întindere la inghinali în meciul de la Reșița. Sean Aerts nu s-a antrenat săptămâna aceasta, dar vedem dacă va fi în lot”, a precizat tehnicianul.

Cătălin Pasăre