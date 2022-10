UCB a câștigat derbiul cu Craiova!

UCB Târgu Jiu a reușit un succes prețios în cursa pentru play-off. Handbaliștii gorjeni au depășit-o, duminică, pe CS Universitatea Craiova, scor 36-32. Gazdele au revenit de la 13-17 la pauză, după o partidă extrem de antrenantă, presărată cu foarte multe evenimente. Au fost eliminări pe bandă rulantă, iar trei reprezentanți ai celor două formații au fost trimiși în tribună. Este vorba despre căpitanul amfitrionilor, Alin Manole, de antrenorul oaspeților, Costin Dumitrescu, dar și de jucătorul Mihai Păun, ultimul cu cartonaș albastru. Tot din tribună a văzut meciul și directorul clubului gorjean, Virgil Popovici, ca principal lider de galerie. Oficialul ,,universitarilor” a bătut toba cu folos, fiind un factor în revirimentul din partea a doua. Manole și Predan au terminat jocul cu câte 9 goluri, Constantinescu, Drugă și Bondoc cu câte 5, Mladin a punctat de două ori, iar Mazilu o dată.

Antrenorul de la UCB, Adrian Gorun, a admis că se gândește acum la confruntările tari din play-off. ,,Era un meci capital, mai ales pentru echipa din Craiova. Faptul că le-am administrat această înfrângere, i-a scos din cursă pentru play-off. Ne bucurăm că avem un adversar mai puțin. Ar mai fi Sânnicolau Mare. Avem o serie de meciuri grele, dar deja am luat avans și trebuie să gestionăm bine jocurile de acasă. Am fost conduși în prima repriză pe fondul unor ratări incredibile. Până la urmă, în repriza a doua, am reușit să ne capacităm și să trecem peste echipa din Craiova. Repriza a doua a fost a celor tineri. Sergiu Predan, un tânăr de numai 16 ani, a marcat toate loviturile de la 7 metri pe care le-a executat. A fost o tensiune foarte mare, așa sunt frumoase jocurile, cu tensiune și cu miză. Poarta a făcut din nou diferență, Rădulescu ne-a câștigat și jocul de la Craiova. Ne gândim să luăm fiecare joc în parte, să jucăm la victorie, dacă iese mai mult e foarte bine. Ne dorim să ajungem în play-off, poate fi o rampă de lansare pentru mulți, chiar dacă noi, la Târgu Jiu, nu avem un buget pentru Liga Zimbrilor. Ei pot fi văzuți și pot face pasul spre echipe mari”, a precizat Gorun.

Căpitanul Alin Manole a fost nevoit să-și privească coechipierii din tribună în ultimul sfert de oră. Chiar și așa, interul gorjenilor nu s-a îndoit de succes. ,,Ne-am montat după pauză. Am început să ne apărăm mai tare, să facem combinații și i-am băgat și pe ei într-un joc moale. Asta ne-a dus în fața lor. În a doua repriză s-a schimbat atitudinea și devotamentul față de joc, fiindcă era un meci foarte important. Ştiam ce ne așteaptă, este o rampă de lansare spre play-off. Acolo, sunt meciuri mult mai tari, e o diferență. Toată lumea își dorește promovarea, dar vor fi meciuri foarte grele. Noi vom da tot ce putem, toate jocurile vor fi ca o finală. A fost foarte frustrant că am privit finalul meciului din tribune. Nu știu ce a văzut acolo arbitru, dar asta a fost, nu mai comentez. Am avut foarte mari emoții pe bancă, nu am avut stare, dar eram convins că vom câștiga”, a declarat Manole. UCB a contabilizat cinci victorii și două înfrângeri în acest sezon. Gorjenii revin pe parchet abia pe 20 noiembrie, când joacă la CSM Oradea Diva.

