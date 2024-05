Turneul ”Stradivarius” și Alexandru Tomescu poposesc din nou la Hobița

Și în acest an, satul Hobița din Peștișani, unde s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuși, va găzdui unul din concertele ce fac parte din Turneul Internațional Stradivarius 2024.

Turneul Internaţional Stradivarius 2024, care include 18 concerte în care violonistul Alexandru Tomescu va interpreta lucrări de J. S. Bach, care iniţial au fost compuse pentru violoncel, va avea loc în perioada 25 iunie – 16 iulie. Intitulat ”Metamorfoze”, turneul se va desfăşura în 18 catedrale romano-catolice, greco-catolice, lutherane şi reformate sau spaţii inedite, din care 16 localităţi urbane şi rurale.

În Gorj, la Hobița, Alexandru Tomescu va concerta pe 9 iulie. Locurile prin care trece în acest an turneul sunt: Constanţa, Biserica ”Sfântul Anton de Padova”, 25 iunie; Focşani, Muzeul ”Viei şi Vinului”, 27 iunie; Ghimeş – Palanca/Bacău, Biserica Romano-Catolică, 28 iunie; Mihăileni/Botoşani, Căminul Cultural, 29 iunie; Siret/Suceava, Biserica Romano-Catolică ”Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, 29 iunie; Piatra-Neamţ, Biserica Romano-Catolică ”Sfântul Iosif Muncitorul”, 30 iunie; Cluj-Napoca, Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail”, 2 iulie; Oradea, Catedrala Greco-Catolică ”Sfântul Nicolae”, 3 iulie; Arad, Biserica Romano-Catolică ”Sfântul Anton de Padova”, 4 iulie; Sebeş/Alba, Catedrala Lutherană Reformată, 5 iulie; Mediaş, Catedrala Evanghelică ”Sfânta Margareta”, 6 iulie; Sibiu, Catedrala Evanghelică ”Sfânta Maria”, 7 iulie; Hobiţa/Gorj, Casa Memorială ”Constantin Brâncuşi”, 9 iulie; Câmpulung Muscel, Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Iacob”, 10 iulie; Braşov, Biserica Neagră, 11 iulie; Cabana Caraiman/Buşteni, 13 iulie; Bucureşti, Catedrala ”Sfântul Iosif”, 15 iulie şi Cotroceni, 16 iulie.

”Este pentru al 17-lea an în care violonistul Alexandru Tomescu pleacă împreună cu vioara Stradivarius într-o călătorie prin 18 locuri din România, urban şi rural, pentru a oferi un nou regal muzical: anul acesta este dedicat celor şase suite transcripţie pentru vioară solo, de Johann Sebastian Bach, prezentate într-un spectacol de light design, special conceput de regizorul Sergiu Ardelean, pentru a scoate la iveală cât de puternică şi magnifică este fiecare lucrare”, au transmis organizatorii.

Vioara Stradivarius Elder-Voicu este un instrument menit să facă lumea mai bună și mai frumoasă, îşi împlinește complet misiunea și pentru că a și dat numele turneului. Totodată, Alexandru Tomescu este recunoscut ca fiind un susținător al cauzelor de responsabilizare socială, iar în acest an își pune vocația în sprijinul educației tinerilor muzicieni, dedicând turneul colectării de fonduri pentru organizarea de cursuri de măiestrie artistică vioară și chitară clasică și încurajează pe oricine dorește să facă donații.

A cântat pe Everest

La finele lunii trecute, celebrul violonist Alexandru Tomescu a interpretat balada lui Ciprian Porumbescu în tabăra de bază de pe Everest, aflată la peste 5.000 de metri altitudine. El a declarat că a ales în mod special acest loc pentru a porni spre marea sa expediție din acest an și anume Turneul Stradivarius.

”Dacă de aici, de la 5.364m, din tabăra de bază în care ne aflăm acum, pleacă marile expediții spre EVEREST, din același loc, eu voi porni și în acest an marea mea expediție – TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS, denumit ”Metamorfoze”. M-am gândit că dacă lumea se bucură de muzică la Cabana Caraiman, atunci de ce nu și în Munții Himalaya. Am venit cu o vioară specială care numește vioara ”Jack”. Am urcat pe propriile-mi picioare până aici. A fost epuizant, pur și simplu, dar a meritat fiecare lucru”, a spus Alexandru Tomescu pentru presa centrală.

Izabella Molnar