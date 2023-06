Turneul Stradivarius „In the Mood for Love”, la Târgu Jiu

Clubul Rotary din Târgu Jiu împreună cu Asociația pentru Democrație Educație Respect organizează în data de 6 iulie, ora 20:00, în Parcul Coloanei fără Sfârșit, Turneul Stradivarius 2023 „IN THE MOOD FOR LOVE”.

Turneul Stradivarius de anul acesta se încadrează în Programul „Târgu Jiu – Capitala Tineretului din România 2023”.

Ajuns la ediţia a XVI-a, Turneul Stradivarius – „IN THE MOOD FOR LOVE”- se derulează la nivel naţional, în perioada 19 iunie – 9 iulie 2023. Sunt un număr de 17 concerte, în 17 orașe și sate, susţinute de violonistul Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius Elder-Voicu, obiect de patrimoniu naţional, categoria Tezaur, și a pianistei de origine română, stabilită la Viena și artist Bosendorfer, Adela Liculescu.

„IN THE MOOD FOR LOVE – Turneul Internaţional Stradivarius 2023 – este un program muzical de 70 de minute, care inspiră publicul la meditaţie, reflecţie și iubire. O conexiune în armonie de sunete între vioară și pian, între muzica compozitorilor universali și naţionali.

Ediția a XVI-a 2023 a Turneului Stradivarius propune publicului, prin campania de interes public, să se implice și să acționeze în sprijinul tinerilor artiști – BURSA “ADRIAN TOMESCU”.

Ne propunem să ducem povești, să susținem inițiative și să conectăm oamenii la fapte bune, pentru că implicându-se în susținerea BURSEI „ADRIAN TOMESCU” au puterea de a schimba atitudini și vieți și pot fi parte activă a schimbării comportamentului față de tinerii artiști”, spun organizatorii.