Turneu final de baschet la Târgu-Jiu!

Federația Română de Baschet a luat decizia de a organiza în perioada 4-8 mai, la Târgu-Jiu, Turneul Final 1 de baschet feminin U13. La competiție vor participa 12 echipe din țară, printre care și CSM Târgu Jiu. Pe lângă gazde, vor mai evolua în Sala Sporturilor CSS Alexandria, Sportul Studențesc București, ACS Rookies Oradea, CS Olimpia București, ACS Dan Dacian București, LT Lucian Blaga Reghin, CSS Sibiu, ACS Gladius Târgu Mureș, ACS NBS Cluj Napoca, ACS Smart Baschetball Team Cluj și CS Universitatea Valbon Arad. Antrenorul Laurențiu Răuț a declarat că este un bun prilej ca fetele sale să-și măsoare forțele cu cele mai bune formații din România la acest nivel de vârstă, mai ales că jucătoarele gorjence vor avea și suportul publicului. ,,Mă bucur că am reușit performanța de ajunge aici și vreau să le felicit încă o dată pe aceste fete minunate pentru ceea ce au reușit în acest sezon. Acum vom avea ocazia să vedem cât de departe putem să mergem în această competiție. Echipa noastră va întâlni cele mai bune echipe din țară la acest nivel de vârstă și cu siguranță, mai ales că jucăm pe teren propriu, fetele vor încerca să dea totul pe teren pentru a obține un loc cât mai bun. Am încredere în aceste fete, care au demonstrat că se pot lupta de la egal la egal cu orice echipă și cred că vom face o figură frumoasă. Principalul obiectiv este calificarea în 1-8, iar după aceea, în funcție de locul ocupat, dacă se poate, de ce nu să atacăm locurile 1-4”, a declarat Răuț pentru csmtargujiu.ro.

Program Turneul Final 1, U13 Feminin

Sala Sporturilor Târgu-Jiu, 4-8 mai 2022

Ziua 1 / 4 mai 2022

Ora 09.00 CSS Alexandria – Sportul Studențesc București

Ora 11.00 ACS Rookies Oradea – CS Olimpia București

Ora 13.00 ACS Dan Dacian București – LT Lucian Blaga Reghin

Ora 15.00 CSM Târgu Jiu – CSS Sibiu

Ora 17.00 ACS Gladius Târgu Mureș – Sportul Studențesc București

Ora 19.00 ACS Rookies Oradea – CS Olimpia București

Ziua 2 / 5 mai 2022

Ora 09.00 CSS Alexandria – ACS Gladius Târgu Mureș

Ora 11.00 ACS Dan Dacian București – ACS NBS Cluj Napoca

Ora 13.00 CSM Târgu Jiu – ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca

Ora 15.00 ACS Rookies Oradea – CS Universitatea Valbon Arad

Ora 17.00 ACS NBS Cluj Napoca – LT Lucian Blaga Reghin

Ora 19.00 ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca – CSS Sibiu

Ziua 3/6 mai 2022

Ora 09.00 Q1 Loc 1 A – Loc 2 D

Ora 11.00 Q2 Loc 1 B – Loc 2 C

Ora 13.00 Q3 Loc 1 C – Loc 2 B

Ora 15.00 Q4 Loc 1 D – Loc 2 A

Ora 17.00 9-12 A Loc 3 A – Loc 3 D

Ora 19.00 9-12 B Loc 3 B – Loc 3 C

Ziua 4 / 7 mai 2022

Ora 09.00 S1 CQ1 – CQ2

Ora 11.00 S2 CQ3 – CQ4

Ora 13.00 5-8 A PQ1 – PQ2

Ora 15.00 5-8 B PQ3 – PQ4

Ora 17.00 9-10 C9-12A – C9-12B

Ora 19.00 11-12 P9-12A – P9-12B

Ziua 5/8 mai 2022

Ora 09.00 Finala mare CS1 – CS2

Ora 11.00 Finala mică PS1 – PS2

Ora 13.00 5-6 C5-8A – C5-8B

Ora 15.00 7-8 P5-8A – P5-8B

Cătălin Pasăre