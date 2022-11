Tudor Păișanu a ajuns la atelierul lui Brâncuși!

Tânărul eminent din Brănești, care în vară avea nevoie de ajutor financiar pentru a putea începe studiile la Paris, a ajuns cu bine în capitala Franței și a reușit să ajungă pentru câteva clipe și la atelierul în care Constantin Brâncuși a creat unele dintre capodoperele sale.

Tudor Păișanu a fost fascinat de lucrările pe care le-a descoperit acolo, atelierul marelui sculptor impresionând în primul rând prin modestie, lucru care îl caracterizează și pe micul geniu din Gorj. Pasionat de matematică, Tudor a devenit student la una dintre facultățile în care admiterea este extrem de selectivă. La sfârșitul verii, după ce a fost admis, a fost demarată o campanie de strângere de fonduri pentru ajutarea acestuia în vederea achitării taxelor pe care trebuie să le suporte la Paris, părinții săi fiind dispuși la momentul respectiv să vândă apartamentul pe care îl aveau la Filiași pentru a face rost de banii necesari. O parte din sumă s-a strâns din donații, iar Tudor a putut să înceapă studiile fără stresul generat de lipsa banilor, dar problema financiară nu este rezolvată definitiv pentru că urmează alte costuri în continuare. O fundație din capitală, care s-a implicat de la început în ajutarea acestuia, are în continuare campania de strângere de fonduri deschisă pentru cei care pot să îl ajute pe Tudor Păișanu, un tânăr care peste ani va fi un motiv de bucurie pentru gorjeni pentru că își trage originile de pe aceste meleaguri. „Din munca lui, pe meritul lui, acest tânăr a fost admis la una din Universitățile unde se bat mii de alți elevi eminenți să intre (École Polytechnique, Paris), numai că el a și reușit. Și absolut fiecare zi, fiecare minut petrecut acolo apasă pe umerii lui cu povara plății studiilor, în loc să fie o fericire imensă că datorită minții lui geniale a ajuns să fie student în această instituție de prestigiu ce a șlefuit mințile unora dintre cei mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor și care produce până azi laureați de Nobel (chiar luna aceasta un profesor de la această școală a primit Nobelul pentru fizică). Așa că puterea e în continuare tot la noi, cei care considerăm că motorul oricărei nații civilizate sunt geniile ei, indiferent că vorbim de științe, artă, sport sau medicină. De 3 ori olimpic național la matematică, având zeci de concursuri de profil câștigate, Tudor merită să poată studia fără grija banilor. Și-a câștigat cu enorm de multă muncă locul la École Polytechnique și are nevoie să studieze într-un mediu adecvat nivelului său de pregătire. Cine vrea să doneze direct în contul lui, poate face și asta. Nu am avut niciodată ego-ul de a fi noi cei care gestionăm donațiile Personal, nici nu găsesc rostul învârtirii banilor prin bănci. Conturile asociației au rost pentru companiile care vor să își deducă sponsorizările”, au transmis reprezentanții asociației „Totul e posibil”, care l-au susținut pe Tudor Păișanu pentru a putea studia la Paris.

Gelu Ionescu