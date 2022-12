Troupe: Trebuie să învățăm cum să câștigăm

CSM Târgu Jiu încă se chinuie să obțină primul succes în Liga Națională de Baschet Masculin. Gorjenii au ajuns la șapte eșecuri în șapte etape, după înfrângerea din Bănie, scor 89-75. A Fost o nouă partidă în care lipsa de încredere, cauzată de rezultate slabe din startul sezonului, s-a văzut din plin. Gazdele au jucat curajos, chiar bine în multe momente are confruntării, dar SCM Craiova s-a impus gație prestației din ultimul sfert, încheiat 32-13. Până atunci, echipa condusă de Alionescu și Troupe câștigase două din trei perioade: 14-18, 23-19, 20-25. Grecul Thomas Kottas a fost cel mai bun marcator al vizitatorilor, cu 20 de puncte înscrise. Pivotul a mai strâns 7 recuperări şi o pasă decisivă. Dylan Frye, a terminat meciul cu 16 puncte, iar Xavier Cannefax cu 12. De la Craiova s-a remarcat Dimitrije Nikolic, care, cu 33 de puncte, a fost declarat MVP-ul disputei. ,,Felicitări Craiovei pentru un meci grozav. În ceea ce ne privește pe noi, am jucat 3 sferturi bune, dar trebuie să învățăm și să terminăm jocul. Pot spune că am văzut și părți bune la acest meci, și asta pentru că jucătorii mei au înregistrat o oarecare creștere în joc, iar acum trebuie doar să facem următorul pas, care este să învățăm cum să câștigăm”, a declarat Porter Troupe după joc. Urmează două meciuri acasă pentru formația din Gorj, cu CSU Sibiu și CSM Ploiești. Primul va avea loc joi, 8 decembrie, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre