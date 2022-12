Troupe își apără jucătorii: Mulți înțeleg diferit baschetul

CSM se chinuie teribil în Liga Națională de Baschet Masculin, dar liderul echipei, Porter Troupe, are în continuare încredere în grupul de jucători de la Târgu Jiu. Urmează o săptămână importantă pentru echipa de baschet, care joacă pe teren propriu două partide din campionat. Este vorba despre meciurile cu CSU Sibiu și CSM Ploiești. Primul are loc joi, de la ora 18.00. Troupe a făcut un nou apel către fani să susțină echipa într-un moment foarte delicat. Jucătorii au numai înfrângeri în actualul sezon, dar americanul a declarat că sunt și semne îmbucurătoare. ,,Avem în față o săptămână nouă, iar primul meci este cu Sibiul. Am jucat cu ei și în Cupa României și am făcut trei sferturi bune împotriva lor și sper ca, de această dată, să găsim resursele pentru a face un meci complet. La Craiova, la fel, am jucat bine doar trei sferturi, iar în ultimul sfert am avut viață grea. Am făcut câteva greșeli care s-au transformat în puncte ușoare pentru ei. S-au distanțat, iar apoi noi am încercat să rezolvăm meciul prin acțiuni individuale. Acolo s-a făcut diferența. S-a văzut că echipa este în creștere și aștept meciul cu Sibiul cu încredere. Trebuie să o privim ca pe o nouă oportunitate. Jucăm acasă și trebuie să obținem prima victorie. Trebuie să continuăm să jucăm ca o echipă, trebuie să fim organizați și trebuie să punem pasiune în joc. Avem nevoie de fani, de suportul lor, trebuie să ne fie alături la bine și la greu. Jucătorii vor să câștige la fel de mult cum vor și fani”, a declarat Troupe. Veteranul echipei i-a luat apărarea lui Andriy Agafonov (36 de ani), după un start nefast de sezon al pivotului ucrainean. Agafonov a devenit ținta fanilor pe rețelele de socializare, fiind unul dintre principalii jucători blamați de suporteri pentru bilanțul echipei. Troupe a declarat însă că are în continuare încredere în centrul său, care și-a demonstrat valoarea în nenumărate rânduri. Mai mult, americanul a spus că echipa trebuie să-l pună mai mult în valoare pe pivot, având în vedere vasta experiență pe care o are cel din urmă.

,,Atmosfera din vestiar este ok. Pentru mine, mulți dintre acești oameni nu înțeleg baschetul cum îl înțeleg eu. E un joc de echipă și Andriy joacă o anumită poziție. Jocul lui depinde de jocul echipei. Dacă nu îi dăm mingea și nu îi creăm oportunități, atunci o să aibă o statistică proastă. Cred că este despre cum joacă echipă, nu despre performanța individuală a unui jucător. Echipa trebuie să câștige. Timp de 20 de ani, a jucat la un nivel foarte înalt. Nu cred că, dintr-odată, el a uitat să joace baschet. Oamenii trebuie să înțeleagă că e mai degrabă situația, nu el. Are calitățile lui, înțelege jocul”, a adăugat Troupe.

Andrei Gheorghe: Trebuie să fim mai agresivi

Extrema de forță a CSM-ului, Andrei Gheorghe, a arătat optimism înainte de meciul din această rundă. Jucătorul a declarat că agresivitatea trebuie să fie cuvântul cheie pentru apărarea gazdelor, care au nevoie disperată de un prim succes. Gheorghe nu se sperie nici de linia de clasament a sibienilor, fiind de părere că avantajul terenului propriu va cântări decisiv în această seară. ,,E clar că trebuie să fim mai agresivi în apărare. Cred că acolo se va face diferența la meciul de joi. Nu putem să-i lăsăm să vină aici și să facă ce vor. Nu plecăm cu șansa a doua. Am jucat cu ei și în Cupa României și atunci am stat aproape de ei trei sferturi. Suntem acasă, eu spun că plecăm cu prima șansă. Consider că am început să arătăm mult mai bine ca echipă, să dăm drumul la minge. Cheia va fi să ne ajutăm unii pe alți, să pasăm între noi, să avem încredere în coechipieri. Este nevoie de susținerea publicului. Și anul trecut am început la fel de prost campionatul, fără victorie, dar fanii au rămas alături de noi și victoriile au venit. Sunt mereu al șaselea jucător al nostru. Personal, am avut fluctuații de la meci la meci, nu am fost constant așa cum mi-aș fi dorit, dar eu spun că sunt pe un drum ascendent”, a declarat baschetbalistul gorjenilor. După partida cu CSU Sibiu, echipa noastră revine pe propriul parchet duminică, tot de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre