Trei lideri ai vestiarului, puși pe liber de Cojocaru

Viitorul Târgu Jiu mai are un singur meci de disputat în liga secundă. Singura echipă gorjeană din eșalonul doi fotbalistic stă în etapa a 6-a, așadar nu va evolua în această săptămână. Formația pregătită de Călin Cojocaru mai are de jucat, pe teren propriu, cu Progresul Spartac. Viitorul s-a salvat de la retrogradare, dar clubul are în continuare probleme. Echipa este în insolvență și jucătorii au refuzat un antrenament săptămâna trecută din cauza restanțelor financiare existente la echipă. Ultimul joc disputat, cel cu CSC Dumbrăvița, s-a încheiat rău pentru vizitatori. Bănățenii au câștigat cu 4-0. Atitudinea echipei a fost aspru criticată de principalul Călin Cojocaru. Antrenorul timișorean nu s-a oprit aici. La trei dintre jucătorii de bază ai Viitorului li s-a comunicat că nu vor mai intra în programul de pregătire al echipei pentru meciul cu Spartac. Este vorba despre Gabriel Dodoi, Alin Țegle și Alexandru Dulca. Acestora le expiră angajamentele în vară. Un alt fotbalist experimentat, Florin Răsdan, nu a mai fost folosit în ultimele runde și va pleca la CSM Slatina. Rămâne de văzut cum va arăta Viitorul din sezonul următor, pentru că nu este prima oară când jucători importanți părăsesc municipiul.

Cătălin Pasăre