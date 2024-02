Trei cariere ale CE Oltenia, ca și închise! Program de livrări, redus. Ce se întâmplă cu angajații?

În carierele Complexului Energetic Oltenia bate vânt de închidere. Angajații sunt disperați că vor rămâne fără locurile de muncă, iar în momentul de față nu există nicio protecție socială.

Carierele pe care le va închide compania până în anul 2025 sunt Peşteana, Husnicioara şi Lupoaia. De asemenea, din 2026, carierele Jilţ Sud şi Jilţ Nord se vor reorganiza într-o singură carieră, la fel şi carierele Tismana şi Pinoasa. ,,Necesarul de lignit pentru asigurarea funcţionării grupurilor energetice pe cărbune (trei grupuri în Rovinari şi două în Turceni) va fi asigurat din perimetrele Roşia si Tismana-Pinoasa, pentru Rovinari, iar pentru Turceni va fi asigurat din perimetrele Jilţ si Roşiuţa”, arăta CEO într-un comunicat de presă din august, 2020.

Cât mai „trăiesc” cele trei cariere

În zilele noastre situația se prezintă astfel: Peșteana o să mai livreze maxim 2 navete cu cărbune în martie și, din aprilie, nu va mai fi activitate: ,,Nu mai dau cărbune, o să urmeze lucrări specifice de închidere”, spun oamenii din minerit. Husnicioara mai ,,trăiește” până în iunie, apoi va fi închisă. Cariera va mai funcționa până la sfârșitul acestui an, iar Termocentrala Ișalnița, din aprilie, nu va mai avea necesar de cărbune.

Mai mult, din spusele celor din minerit, administrația CE Oltenia se gândește la reducerea programului de livrări cărbune, la cinci zile pe săptămână.

,,Probabil, scopul directorului general este să închidă. Vom intra în greva foamei în fața CEO și la București”

Numai că sunt probleme grave și în Cariera Jilț Nord. Liderul sindical din zonă a declarat la Radio Infinit, că această unitate mai poate funcționa doar o lună. ,,Situația este critică la momentul actual, cu situația exproprierilor. Este vorba de culoarul de expropriere care este blocat. Documentația a stat o lungă perioadă de timp în sertarul de la CEO, în loc să ajungă la București. Nu știu scopul, nu știu ce s-a urmărit. S-ar fi dat drumul acum, la documente, după ce am făcut scandal în presă. Am mers la parlamentarii de Gorj, să avem sprijinul din partea tuturor, dar ne tăiem creanga de sub picioare, ne blocăm în interiorul companiei. Nu știu care este scopul final al directorului general. Doar să ne închidă, probabil. Situația nu e deloc bună în Jilț Nord și Sud lucrează 1.300-1.400 de oameni. Probabil că directorul general a venit doar cu un gând de închidere. Toată situația va fi dezastruoasă dacă nu luăm măsuri în momentul ăsta. Ultima șansă, ultimul nostrum protest va fi greva foamei în fața companiei și la București dacă nu se va debloca acel culoar de expropriere”, a declarat liderul Marius Berca.

Negocieri pentru noul CCM, sub spectrul concedierilor

Un alt semnal că direcția este stabilită fără nicio abatere de la planul de închidere, este și faptul că liderii sindicali vor cere, la negocierile pentru noul CCM, plăți compensatorii și venit de completare în caz de disponibilizare. Actualul contract colectiv de muncă al CE Oltenia expiră în luna aprilie a acestui an. Negocierile între șefii organizațiilor sindicale și administrația companiei vor începe în martie, iar lista cererilor lor cuprinde, așa cum am menționat, trei puncte principale: măriri salariale, plăți compensatorii în caz de disponibilizare, dar și venit de completare pe care ar urma să-l primească cei disponibilizați.

M.C.H.