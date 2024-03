Tot mai sus! Succes important pentru gorjence

CSM Târgu Jiu se apropie cu pași repezi de îndeplinirea obiectivului. Echipa de handbal a trecut pe teren propriu de Măgura Cisnădie, 25-23 (14-11), într-un meci disputat sâmbătă în Sala Sporturilor din municipiu. Au existat anumite sincope doar în partea a doua a jocului, când sibiencele au înțeles că trebuie să o neutralizeze pe Gilda Simao, principala gură de foc a gazdelor, iar Florența Ilie a văzut cartonașul roșu, după o intrare peste limita regulamentului. Momentele delicate au fost trecute cu ajutorul intervențiilor Ekaterinei Dzhukeva. Bulgăroaica își face datoria partidă de partidă, iar în etapa a 21-a a Ligii Florilor a reușit alte 18 intervenții salvatoare. Victoria o duce pe CSM Târgu Jiu pe locul 8, cu 24 de puncte. ,,Am reușit să câștigăm la două goluri, exact cum ne-am propus, pentru că în tur am pierdut la un gol. Din acest punct de vedere, suntem pe plus față de Cisnădie. E o victorie muncită. Știam că va fi un meci foarte greu. Echipa din Cisnădie este o echipă destul de arțăgoasă, o echipă care și-a propus la începutul campionatului obiective îndrăznețe. Momentan este sub noi, ne bucurăm de această victorie și cred că această vacanță, care vine după acest meci este binemeritată pentru fete. Am avut agresivitate, iar Kati a făcut un meci nemaipomenit. Am avut ceva emoții. Probabil și încărcătura acestui meci și încărcătura tuturor meciurilor din ultima perioadă s-a acumulat, și o mică oboseală s-a văzut pe final. Ne-am revenit și datorită aportului Gildei Simao, o jucătoare care a dus un plus de calitate și acest lucru s-a văzut. În plus, toate fetele au crescut în agresivitate, au crescut în modul de a se exprima, în atac și în apărare, și acest lucru contează foarte mult, pentru că le dă o stare de bine, le dă o stare de confort și sperăm să rămână așa”, a declarat Liviu Andrieș după partidă.

Florența Ilie a marcat 5 goluri, într-un meci în care extremele și-au făcut datoria. Totuși, jucătoarea CSM-ului a văzut din tribună ultimele 20 de minute ale confruntării. ,,Ne-am propus să câștigăm meciurile de acasă, să avem cât mai multe puncte în clasament, să nu ajungem la baraj. Într-adevăr, cred că azi am fost echipa care și-a dorit mai mult și echipa mult mai bine pregătită. Nu vreau să vorbesc în acest moment de baraj, dacă luăm meci cu meci, și avem acest gen de prestații, putem face meciuri bune și în deplasare, și atunci cred că putem să mai facem ceva surprize. Ne place să trăim intens. Mi-am dorit foarte mult să-mi ajut echipa astăzi și mi-am dorit foarte mult să punem încă trei puncte în clasament și cred că din cauza adrenalinei am avut și acea intrare mai periculoasă”, a concluzionat Florența.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(18 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu– Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă, Helena Paulo Simao Gilda 9g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 1g, Andreea Mihart, Mirabela Coteț, Andreea Chiricuță 5g, Laura Moldovan 4g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 5g, Iuliia Andriichuk, Ana Cătălina Ciolan 1g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Liga Florilor va intra din nou în pauză, pentru o nouă acțiune a echipei naționale. CSM Târgu Jiu va juca etapa viitoare, pe 27 aprilie, în deplasare, cu Rapid București. Următorul meci al echipei noastre pe teren propriu se va disputa la începutul lunii mai, cu Minaur Baia Mare.

Cătălin Pasăre