TF Juniori 4: CSM Târgu Jiu a terminat pe 5 și a dat golgheterul competiției

Duminică, 11 iunie, a fost ultima zi de competiție din cadrul Turneului Final de handbal destinat Juniorilor 4. Formația gazdă, CSM Târgu Jiu, a terminat întrecerea pe locul 5, după ce s-a impus în meciul cu Școala Generală Numărul 7 Timișoara (32-23). Cătălin Popescu a punctat de 10 ori pentru alb-albaștri, fiind desemnat și cel mai bun marcator al turneului.

,,Am reușit să câștigăm categoric și ultimul meci, pentru locurile 5-6. Vreau să-i felicit pe băieți pentru tot ceea ce au realizat în acest campionat. Locul 5 este un rezultat bun, dar personal cred că meritam să fim cel puțin cu două locuri mai sus, dar așa este sportul, trebuie să mai ai și noroc. Avem niște copii minunați, de care personal sunt foarte mulțumit. Am avut un bilanț foarte bun în acest an, în care am pierdut doar două jocuri, iar astă este și motivul pentru care spun că în sport ai nevoie și de noroc”, a declarat antrenorul Vali Popescu după meci.

CSM TÂRGU JIU – ȘC. GEN. NR. 7 TIMIȘOARA 32-23(17-9)

CSM Târgu Jiu Juniori 4: Mihai Bordușanu 1g, Alexandru Penescu, Darius Beuran, Bogdan Ștefurac, David Popară 1g, David Bîrlete 3g, Ștefan Stănoiu, Mihai Ularu, Patrick Ularu, Mihnea Ciobanu 2g, Vlad Călinoiu 5g, Robert Guran 4g, Cătălin Popescu 10g. Antrenor: Vali Popescu.

Trofeul a revenit formației HC Omer Constanța, care a trecut în finală de CSC Moșnița Nouă, scor 28-25. CSO Mizil a luat “bronzul” după ce a câștigat finala mică la aruncările de la 7 metri în fața echipei AH Dinamo București. Expertul secției de handbal, Dan Ilieș, s-a declarat mulțumit de parcursul jucătorilor gorjeni, care, în opinia sa, cu mai mult noroc, ar fi putut urca pe podium. ,,Din punctul nostru de vedere, suntem mulțumiți de echipa noastră. Am ocupat locul 5 pe țară din câteva sute de echipe care au început competiția Avem un bilanț bun. Într-un an de zile, am pierdut cu juniorii 4 doar două jocuri. Consider că e o diferență mică între noi și primele clasate, ținând cont că am pierdut semifinalele din cauza unui singur gol, pe care cei de la Dinamo ni l-au marcat în ultimele 10 secunde ale confruntării. Pe echipa de pe locul 3, CSO Mizil, am reușit în acest an s-o învingem, dar în urma tragerii la sorți am căzut într-o serie mai puternică și, din această cauză, să zic, s-a întâmplat să nu ajungem în semifinale”, a declarat Ilieș. Pe de altă parte, reprezentantul CSM-ului a catalogat competiția de la Târgu Jiu ca una reușită, lucru confirmat și de oficialii celorlalte cluburi.

,,A fost un turneu intens, cu foarte multe meciuri. A început de miercuri și s-a terminat duminică, cu festivitatea de premiere. Toate meciurile s-au disputat pe teren și, pe această cale, vreau să le mulțumesc arbitrilor, cât și oficialilor FRH, cei care au fost prezenți și au făcut ca totul să meargă cum trebuie. Toată lumea a fost mulțumită de organizare, de ceea ce a văzut în Târgu Jiu. Am făcut inclusiv o paradă pe Stadionul Municipal, cu toate cele 16 echipe”, a precizat Ilieș.

La final, FRH a creionat și echipa turneului, după cum urmează:

Portar: Cristian Radu – HC Omer Costanța

Extremă stânga: Maylo Andreiciuc – CSC Moșnița Nouă

Inter stânga: Alexandru Militaru – HC Omer Constanța

Centru: Nicolas Popa – HC Omer Constanța

Inter dreapta: Radu Rotariu – CSC Moșnița Nouă

Extremă dreapta: Alvaro Nedelcu – CSC Moșnița Nouă

Pivot: Rareș Soos – CSC Moșnița Nouă

Cel mai bun apărător: Alexandru Militaru – HC Omer Constanța

Golgheter: Cătălin Popescu – CSM Târgu Jiu

MVP: Paul Rotariu – CSC Moșnița Nouă

Cătălin Pasăre