Telești: Accident grav, o femeie a murit

Un grav accident de circulație s-a produs la Telești.

ISU Gorj: La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru descarcerare si 2 ambulante SMURD din cadrul institutiei noastre, echipajele de interventie constatand ca in urma impactului unul dintre autovehicule s-a rasturnat, iar in interior 2 persoane au rămas încarcerate.

S-a intervenit pentru extragerea victimelor, un barbat in stare de constientă si o femeie in stare de inconstienta, fara semne vitale.

Barbatul a primit primul ajutor calificat, concomitent cu aplicarea manevrelor de resuscitare femeii.Din păcate, în cazul femeii de 61 de ani s-a constatat decesul