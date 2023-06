Târgu Jiu, UPDATE: A scăpat cu viață după ce s-a răsturnat cu mașina

În accidentul de la Păltiniș, s-a răsturnat cu mașina un tânăr de 25 de ani. Din fericire, acesta a scăpat cu viață, ca prin minune, primind unele îngrijiri la fața locului, apoi refuzând să fie transportat la spital.

ISU Gorj: Am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un accident rutier ( un autoturism răsturnat) produs pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din municipiul Tg-Jiu.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu și un echipaj SAJ Gorj, care au constatat ca, in urma accidentului, a rezultat o victima de sex masculin, in vârsta de 25 de ani. Echipajele specializate i-au acordat primele îngrijiri medicale la fata locului, victima refuzând transportul la spital.