Târgu Jiu: Panică la Kaufland!

Un incident – încă neexplicat de IPJ Gorj, în ciuda solicitării noastre, s-a întâmplat la Kaufland, în această seară, cu aproximativ două ore mai devreme. Iată ce ne-a comunicat un cetățean din Târgu Jiu:„Oricum, era un haos total, urlau alarmele în interior, fugeau cei care aranjau marfă și se anunța prin stație să părăsim magazinul fără marfă. Erau mulți polițiști și în interior și în exterior. Nu ni s-a spus nimic în plus. Am plecat și mi-am făcut cumpărăturile în altă parte. Dar este foarte bizar ce s-a întâmplat în seara asta. Noi, cumpărătorii aflați înăuntru la acel moment, nu am primit nicio explicație. Am lăsat totul și m-am grăbit spre ieșire”.