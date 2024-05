Târgu Jiu: Începe construcția primelor blocuri destinate tinerilor

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a semnat, vineri, contractele cu cele două firme care vor construi primele blocuri de locuințe sociale pentru tineri, în cartierul Narcise. „Începem construcția primelor 84 de blocuri (504 apartamente) destinate tinerilor, din cele 100 pentru care am obținut finanțare. Astăzi (nred. vineri) am semnat contractele cu societățile RO CONSTRUCT și GAUDI, lideri în asocierile create pentru lucrările care vor debuta în această vară.

30 de milioane de euro este valoarea investiției pentru care am preferat să semnăm contractele la fața locului. Se conturează un nou cartier, unul superb, aflat în vecinătatea noului parc de 12 hectare. Mulțumesc reprezentanților celor două societăți, dar și departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu implicate în acest proiect!”, a transmis primarul Marcel Romanescu. Firma Gaudi Design Construct va ridica 14 blocuri, iar RO Construct Center, alte 70. Municipalitatea a obținut fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru construirea a 100 de blocuri, cu câte șase apartamente fiecare.

M.P.