Suta! Filă de istorie, la secția de baschet

CSM Târgu Jiu a reușit o victorie categorică în etapa a 24-a din LNBM, 103-77 (19-20, 34-17, 26-19, 24-21) cu CSM Focșani. Succesul de acasă a marcat și o premieră pentru secția de baschet a clubului. A fost pentru întâia oară, de la înființare, când gorjenii au dat 100 sau mai multe puncte. Izbânda de sâmbătă a asigurat și avantajul terenului propriu în play-out, deoarece elevii lui Kresimir Basic nu mai pot pierde primele patru locuri în Grupa 11-18. Un alt plus este baschetul colectiv jucat de amfitrioni în ultima rundă, pe placul antrenorului croat. Basic a folosit o echipă formată numai din jucători autohtoni în ultimele minute ale confruntării. ,,O victorie foarte importantă pentru noi. Veneam după două înfrângeri consecutive acasă, dar am găsit puterea și motivația de a juca un baschet bun. Trebuie să apreciem faptul că jucătorii au avut o plăcere de a juca împreună astăzi, au plimbat foarte bine mingea. Au fost disciplinați în apărare și au marcat după acțiuni colective în atac. Nu ne-am gândit că am fi putut câștiga la o diferență atât de mare. Nu am început grozav și din cauza că echipa era căzută puțin psihic, dar, dacă jucăm în continuare cum am jucat astăzi, victoria va veni în mod normal. Este un succes important. Pe final, a fost o echipă formată doar din români, pentru că unii jucători au nevoie de încredere, iar alții trebuie să-și asume responsabilități când sunt în teren. Când simt că sunt parte integrantă, este mai ușor și pentru antrenor”, a spus Basic după meci.

,,A fost un meci destul de greu la început, dar am reușit să preluăm inițiativa și a venit victoria. Mă simt foarte bine în actuala echipă și am de învățat de la acești jucători. Putem să fim printre primele formații din grupă. Diferența s-a făcut când am început mai mult să plimbăm mingea, de acolo au venit și punctele. Am căpătat încredere și ne-am detașat”, a adăugat Flavius Toropu. Cel mai bun marcator al gorjenilor a fost Arsenije Vuckovic, cu 24 de puncte. Pivotul bosniac a a terminat în double-double, bifând și 12 recuperări.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 8p, Dimitrius Underwood 16p, David Antonescu 3p, Noam Weinberg 2p, Milan Luzaic 10p, Ethan Wright 10p, Camil Berculescu 6p, Cameron Oluytan 16p, Jalen Dupree 3p, Adrian Vaida 2p, Arsenije Vuckovic 24p, Flavius Toropu 3p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre