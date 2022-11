Sunt așteptate schimbări la secția de baschet după eșecul cu Argeș

CSM Târgu Jiu nu a avut replică în fața echipei FC Argeș și a cedat, scor 60-80, confruntarea din etapa a șaptea a Ligii Naționale de Baschet Masculin. A fost o prestație mult sub așteptări pentru gazde, care au început meciul prost, au comis o sumedenie de erori și au fost dominate categoric sub panou. Gorjenii nu și-au găsit ritmul în nicio formulă și au mizat din nou pe acțiuni individuale. Xavier Cannefax a terminat meciul cu 17 puncte, dar a fost prea puțin pentru o formație care încă se caută. Claudiu Alionescu a recunoscut că prestația de sâmbătă i-a alarmat pe oficialii gorjenilor, mai ales că amfitrionii au părut lipsiți de determinare și atitudine. ,,Am arătat rău în ambele faze, inclusiv ca joc. Sunt puține cele 60 de puncte marcate. Am avut 19 mingi pierdute, ceea ce este enorm. Am avut doar 11 pase decisive, la fel, este foarte puțin. Am lăsat 14 recuperări ofensive. Din posesiile pierdute și aceste recuperări, ei au înscris 43 de puncte. Practic, jumătate din punctele înscrise de ei au venit pe greșelile noastre. Suntem dezamăgiți de atitudine, de modul cum am abordat această partidă. Nu am reușit să răspundem din punct de vedere al agresivității. Ştiam că vor veni aici și vor avea o astfel de abordare. Ne-am lăsat dominați pe teren propriu, ceea ce nu este în regulă. Din păcate, rezultate în această rundă nu au fost deloc de partea noastră. Trebuie să găsim soluții, pentru că etapele trec și este nevoie să deblocăm această situație. Ne trebuie o victorie oriunde, împotriva oricui, pentru a da un restart”, a spus directorul tehnic al clubului. Este foarte probabil ca în iarnă să asistăm la schimbări.

Sunt jucători care pur și simplu și-au arătat limitele, iar șederea lor la Târgu-Jiu nu se va mai prelungi. ,,O să vedem ce se va întâmpla, schimbările se pot face până în februarie. Am operat deja o schimbare din șase posibile. Vom analiza și din punct de vedere al bugetului. Este clar că așa nu putem continua. Trebuie să găsim o soluție salvatoare. Diferența s-a făcut la atitudine, agresivitate. Nu am răspuns așa cum ar fi trebuit”, a adăugat Alionescu. Unul dintre jucătorii gorjeni ai CSM-ului, Octavian Ilie, a rezumat perfect ceea ce s-a întâmplat pe teren. Din păcate, echipa din Târgu-Jiu are înfrângeri pe linie după șase meciuri de campionat. ,,Este frustrant să pierdem acasă, la o diferență așa mare. Din păcate, am făcut foarte multe greșeli în apărare, am pierdut multe mingi. Ei au avut foarte multe recuperări ofensive, și aici s-a făcut diferența. N-am reușit nici de data aceasta să ne montăm pentru joc, suntem supărați, dar trebuie să fie un punct de plecare și să încercăm să salvăm situația. Ofensiv, nu am reușit să organizăm destul de bine jocul, nu ne-au intrat aruncările. Am încercat multe acțiuni individuale și nu am jucat ca o echipă”, a precizat Ilie. Etapa viitoare, CSM Târgu Jiu se va deplasa în Bănie, pentru meciul cu SCM U Craiova. Partida este programată pentru data de 4 decembrie, de la ora 19.00.

CSM Târgu Jiu – FC Argeș Pitești 60-80 (10-21, 16-18, 20-22, 14-19)

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Porter Troupe 8p, Shamiel Stevenson 4p, Dylan Frye 4p, Bogdan Penciu 3p, Xavier Cannefax 17p, Camil Berculescu 2p, Andriy Agafonov 7p, Andrei Gheorghe, Thomas Kottas 9p, Alexandru Mitu, Octavian Ilie 6p. Antrenor: Claudiu Alionescu.

Cătălin Pasăre