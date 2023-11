Succes pentru elevii CNTV Târgu Jiu, la competiția ”Lider European”

Șase echipe de elevi din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu au intrat în competiția din acest a concursului ”Lider European”.

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează, în fiecare an, în cadrul inițiativei Campaniile Educaționale pe teme legate de UE, în parteneriat cu Ministerul Educației, concursul ”Lider European”, care se adresează tuturor elevilor de liceu din clasele IX – XII. ”Eu Lider European” este o activitate care se desfășoară timp de trei luni, ce presupune creativitate și provocări, adresându-se elevilor de liceu din întreaga țară și reprezintă un mijloc de comunicare între reprezentanța Comisiei Europene în România și generațiile tinere și familiile acestora.

Anul acesta, 6 echipe formate din Ambasadorii Juniori ai Parlamentului European din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu s-au înscris în competiție. Echipa ”Green Future. Better Life”, reprezentată de AJ: Zidărescu Andy-Cosmin (IX A), Zidărescu Denisa-Cosmina (IX A), Novac Teodora-Bianca (IX A) și Popescu Oana-Mălina (IX A) a obținut cel mai mare punctaj dintre toate echipele (16) participante din județul Gorj – 99p, alături de alte 18 echipe din țară. Pentru etapa națională au fost selecționate 8 echipe din cele 313 înscrise din țară care au obținut punctaj maxim, respectiv de 100 de puncte.

Concursul are rolul de a dezvolta abilitățile de lider ale elevilor și de a le face utile în contextul activităților legate de valorile și temele europene. Obiectivul concursului este de a promova spiritul Uniunii Europene în rândul tinerilor, având misiunea de a îmbunătăți potențialele abilități de lider ale noilor generații, dar și de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă și de orientare în rezolvarea problemelor. Competiția se concentrează pe dezvoltarea de proiecte în oricare dintre domeniile: social, economic, cultural și artistic, pe baza valorilor UE.

I.M.