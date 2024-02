Succes la dublu pentru echipa de baschet U13 a CSM Târgu Jiu

Timp de trei zile, în perioada 23-25 februarie, Sala Colegiului Naţional ,,Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu a găzduit meciurile Turneului 2 din Grupa B din Faza a II-a a Campionatului Național U13 Feminin. CSM Târgu Jiu a fost repartizată într-o grupă alături de CSM Constanța, ACS Genial Baschet 22 București și ABC Leii București. Echipa de baschet feminin U13 a CSM Târgu Jiu a câştigat două dintre cele trei partide din turneul disputat în acest weekend şi s-a calificat la Turneul Semifinal. Tinerele baschetbaliste, pregătite de Laurențiu Răuț, au reușit să câștige fără probleme partida de debut a turneului, scor 51-36, cu ABC Leii Bucureşti. Gorjencele s-au impus categoric şi în meciul doi, contra CSM Constanţa, scor 75-31. Echipa lui Laurenţiu Răuţ a pierdut însă, la mare luptă, în prelungiri, confruntarea cu liderul grupei, ACS Genial Baschet 22 Bucureşti, scor 52-53.

,,După al doilea turneu din faza a doua am reușit să câștigăm două meciuri, iar ultima zi am pierdut la mare luptă după o repriză de prelungiri la un punct cu liderii grupei, după ce la București pierdusem la o diferență categorică. Sunt mulțumit de atitudinea pe care au avut-o fetele la acest turneu și pentru faptul ca am reușit calificarea la turneul semifinal. S-a văzut o schimbare în bine față de turneul precedent și asta îmi dă speranță pentru viitor”, a declarat antrenorul Laurențiu Răuț.

CSM Târgu Jiu U13: Alexia Drăgușin, Arina Dragotescu, Alexandra Măda, Raluca Ciuvăț, Andreea Țîrcă, Anais Gîrjoabă, Ilaria Nassif, Silvia Bădoi, Ana Maria Besoi, Ranya Graure, Anastasia Sîrbu, Sophia Paraschiv

Antrenor: Laurențiu Răuț