Subprefectul Muja: Școli afectate de cutremur, în Gorj, sunt prinse în proiectul unei hotărâri de Guvern!

Opt școli din Târgu-Jiu, trei din Tismana, una din Arcani și câte două din Runcu și Stănești apar în proiectul unei hotărâri de Guvern in vederea consolidării lor cu bani publici. De altfel, ieri, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a declarat că ,,este prioritar să urgentăm reabilitarea şi consolidarea clădirilor cu risc seismic în care îşi desfăşoară activitatea şcolile, spitalele şi clădirile publice”.

Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic a avut loc ieri, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă. În cadrul reuniunii a fost luată decizia ca până vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educaţiei să sprijine autorităţile locale să identifice soluţii pentru relocarea în spaţii sigure a copiilor care îşi desfăşoară în prezent activitatea în clădiri încadrate în categoria de risc seismic I, ca urmare a expertizărilor, clasificărilor şi verificărilor. Urmare a actualizării în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, de către unităţile de învăţământ, a situaţiei clădirilor aflate în risc seismic 1, a rezultat faptul că 39 de clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ sunt încadrate în categoria de risc seismic I. Dintre acestea, 21 sunt clădiri în care se desfăşoară, în prezent, activităţi şcolare, 15 având destinaţia săli de clasă sau laboratoare, restul având alte destinaţii (cămin, sală de sport, alte destinaţii).

Şcolile şi instituţiile de învăţământ care prezintă risc crescut în caz de cutremur, potrivit expertizărilor realizate, vor intra cu prioritate într-un proces de consolidare şi reabilitare printr-un program guvernamental ce va fi aprobat de Guvern. În cadrul Comitetului interministerial s-a stabilit ca mâine, în şedinţa de Guvern, să fie analizat, în primă lectură, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind aprobarea acestui program guvernamental.

Tot ca urmare a celor stabilite în reuniunea de ieri, Guvernul va face o primă evaluare a cadrului legislativ, pentru a eficientiza procedurile legale în cazul clădirilor expuse riscului seismic. ,,Vom monitoriza cu atenţie ca tot ceea ce stabilim în acest comitet să se aplice. În acest moment este prioritar să urgentăm reabilitarea şi consolidarea şcolilor şi tuturor clădirilor în care se desfăşoară procesul educativ, a spitalelor şi clădirilor publice. Avem identificate o parte din fonduri. Acolo unde nu vom avea resursa financiară de la Fondul de rezervă ne vom coordona cu Ministerul de Finanţe şi identificăm soluţiile de asigurare a finanţării. Cert este că avem nevoie de prioritizare în funcţie de nivelul de risc seismic şi de coordonarea cu posibilităţile financiare ale autorităţilor locale pentru că este nevoie de asumarea atât la nivelul Guvernului, cât şi al autorităţilor locale”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă. În cadrul întâlnirii, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a prezentat lista clădirilor încadrate în clasa de risc seismic I şi a menţionat care dintre acestea sunt, în prezent, în uz. ,,O parte din inspectorii şcolari din judeţele în care se află clădiri încadrate în clasa de risc seismic I şi în care se desfăşoară activităţi didactice au anunţat Ministerul, în cursul zilei de azi, că deja au fost identificate soluţii pentru relocarea elevilor. Inspectoratele şcolare au termen până miercuri, 22 februarie, pentru a identifica, împreună cu autorităţile locale, soluţii de relocare”, a declarat ministrul Educaţiei, Ligia Deca.

De la ultima actualizare a informaţiilor în SIIR, din luna septembrie a anului 2022, din cele 118 clădiri declarate de conducerile unităţilor de învăţământ ca fiind încadrate în RSI, unele au urmat programe de consolidare, iar altele sunt, în prezent, în conservare, nefiind folosite. În cadrul reuniunii, ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, a menţionat că imediat după seismele din Gorj şi replicile care au urmat, a avut o legătură directă cu Instituţia Prefectului din acest judeţ, cu autorităţile administraţiei publice locale şi, în urma solicitărilor, a dispus ca doi experţi atestaţi cu practică pentru această categorie de expertizare, inclusiv unul dintre ei pe monumente istorice, să se deplaseze în judeţul Gorj şi să evalueze clădirile afectate. ,,Am ţinut legătura cu Instituţia prefectului din judeţul Gorj şi am cerut cât mai rapid posibil să avem o evaluare a daunelor pentru a stabili măsurile de sprijinire a autorităţilor locale. În şedinţa de mâine vom putea intra cu o serie de măsuri”, a afirmat Attila Cseke, ministrul Dezvoltării. De asemenea, ministrul Dezvoltării a precizat că în data de 20 februarie s-a închis apelul de proiecte pentru consolidare, depuse pentru a primi finanţare prin noul program iniţiat de Guvern. Prin acest apel au fost depuse 366 de cereri de finanţare care privesc 132 de blocuri de locuinţe şi 234 de clădiri publice, inclusiv şcoli. Valoarea acestor cereri care urmăresc consolidarea de clădiri cu risc seismic este de 5,7 miliarde lei. Ministerul Dezvoltării a făcut o evaluare continuă a acestor solicitări, la marea majoritate fiind transmise solicitări de clarificare, astfel încât începând cu 1 martie să poată fi emis ordinul de ministru pentru introducerea în programul de consolidare a investiţiilor eligibile, acoperite integral de la bugetul de stat. Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a solicitat ca pe lângă programele finanţate de la bugetul de stat să fie avute în vedere proiectele susţinute din fonduri europene, inclusiv PNRR, precum şi celelalte programe care sunt finanţate de diverse instituţii cum ar fi programul derulat prin finanţare de la Banca Mondială.

A.S.