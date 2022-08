Strategia energetică, în dezbatere publică! Andrei Maioreanu: Avem resurse și energeticieni de calitate!

Ministerul Energiei a pus în dezbatere Strategia energetică a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050, iar în cadrul acestui document există opt obiective majore asumate de țara noastră.

„Dezvoltarea și creșterea competitivității economiei României, creșterea calității vieții și grija pentru mediul înconjurător sunt indisolubil legate de dezvoltarea și modernizarea sistemului energetic.”

Aceasta este fraza care deschide proiectul Strategiei Energetice a României, acesta este conceptul pecare este construit acest document programatic, iar principalul beneficiar al implementării Strategiei Energetice va fi consumatorul.

România are nevoie de repere de dezvoltare pragmatice, iar viziunea Strategiei Energetice este de creștere a sectorului energetic românesc. Dezvoltarea sectorului energetic presupune, pe de-o parte, politici energetice coerente și clare, iar pe de altă parte – investiții. Creșterea economiei Românești înseamnă, din perspectiva sectorului energetic, construirea de noi capacități de producție a energiei; retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie; încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică; export.

Strategia Energetică propune ținte concrete, stabilește direcții clare și definește reperele prin care România își va menține poziția de producător de energie în regiune și de actor activ și important în gestionarea situațiilor de stres la nivel regional.

Obiectivele Strategiei Energetice sunt:

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;

2. Energie curată și eficiență energetică;

3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare;

4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;

5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;

6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane calificate;

7. România, furnizor regional de securitate energetică;

8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Strategia energetică a fost susținută permanent de cel care a lucrat la realizarea ei, fostul secretar de stat Andrei Maioreanu, și care a ținut foarte mult ca aceasta să intre în dezbatere:

”Evoluția domeniului energetic românesc pare că devine tot mai complicată. Sunt probleme pe întreg circuitul – de la producător, până la consumatorul final.

Din această perspectivă, dar și pentru a veni în sprijinul companiilor energetice, am propus colegilor mei parlamentari din județul Gorj o modificare a Legii 123/2012 – Legea energiei și a gazelor naturale. Am propus ca Strategia Energetică a României să devină lege aprobată de Parlament.

Până în acest moment, Strategia Energetică se adoptă prin Hotărâre a Guvernului. Mutând nivelul aprobării de la Guvern la Parlament, Strategia Energetică va deveni o lege independentă de culoarea politică a oricărui executiv. Va fi mai puternică și mai greu de modificat în funcție de interesele partidelor politice.

După cum știți, în perioada mandatului meu de Secretar de Stat în Ministerul Energiei, am coordonat un grup de lucru format din experți ai ministerului, din companii, din mediul universitar,din mediul academic etc, și am realizat o Strategie energetică pentru perioada 2019-2030, cu perspectiva anului 2050.

Prin acel document sunt stabilite viziunea și obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a sectorului energetic. Toate acestea, în contextul reperelor naționale, europene și globale care influențează politicile energetice. Am definit în strategie și obiectivele operaționale, și proiectele de investiții necesare pentru a dezvolta domeniul energetic românesc.

Conform regulilor europene, fiecare stat-membru a avut obigația să realizeze un Plan Național Integrat Energie Schimbări Climatice – PNIESC 2020-2030. Aceste planuri se bazează pe strategiile energetice, nu le înlocuiesc. Fiecare țară își știe resursele și capacitatea de a crește și îmbunătăți domeniul său energetic și fiecare țară are propriul ritm de realizare a obiectivelor asumate la nivel european. Suntem țări diferite, suntem la nivele de dezvoltare diferite, iar criza energetică a demonstrat încă o dată că realitatea integrată europeană este validă doar dacă statele sunt coerente și au grijă de propriile resurse.

Aprobarea Strategiei Energetice a României de către Parlament va elimina eventualele disensiuni politice interne și ne va întări poziția în UE. În egală măsură, este o abordare cât se poate de constructivă și în folosul tuturor – de la producători, la consumatorii de energie electrică. Avem resurse, avem energeticieni de foarte bună calitate, avem manageri de companii buni, este momentul să așezăm lucrurile pe un suport serios de care toți au nevoie. Sectorul energetic este în sine o resursă fundamentală a economiei românești!”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.

