Strângere de fonduri pentru Andreea Pîșcu

Fosta atletă de la CS Pandurii Târgu Jiu, Andreea Pîșcu, are nevoie de susținere financiară pentru a participa la UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc), proba OCC (55k). Gorjeanca vrea să-și apere titlul cucerit în 2021, la Val d’Aran by UTMB (prima ediție). Ea este sprijinită de organizația TOTUL ESTE POSIBIL. ,,Pe 25 august 2022, Andreea ia startul OCC și poate obține un rezultat foarte bun. Concursul din Alpi are însă nevoie atât de pregătire fizică, dar și de un buget corespunzător, cursele externe fiind de obicei costisitoare, întrucât implică: transport, cazări, mese, înscrieri, echipament, vitamine. Deși a ajuns la acest nivel de performanță pentru țara noastră, Andreea câștigă în prezent o sumă modică de la clubul la care este legitimată, având nevoie de suport financiar pentru a continua să facă performanță pentru România”, se arată pe totulesteposibil.galantom.ro.

Pe 16 iulie au fost organizate alergări virtuale pentru a susține cauza Andreei, iar, în prezent, cei care vor s-o ajute pe atletă pot dona prin următoarele modalități:

donații direct prin card: https://tinyurl.com/UTMB-Andreea

cont: RO36BTRLRONCRT0386479601 (cont în lei, deschis la Banca Transilvania

Revolut / BT PAY: 0722446352 cu mențiunea: ANDREEA PÎȘCU

TOTUL ESTE POSIBIL este o platformă caritabilă pentru cauze din domenii multiple. Andreea Pîșcu este legitimată la Știința Bacău.

Cătălin Pasăre