Stîngă întâlnește echipa din orașul natal: Nu suntem favoriți

Fără îndoială, moralul nu este unul bun în vestiarul Viitorului Târgu Jiu, echipă care va juca în această rundă cu FC Brașov. Partida cu formația din orașul natal vine pentru antrenorul Florin Stîngă după două eșecuri consecutive. Gorjenii au fost eliminați din Cupa României de Dinamo București (0-1), apoi au cedat, în prelungiri, confruntarea de pe terenul liderului Oțelul Galați (2-1). Nici echipa lui Dan Alexa nu se poate lăuda cu un start grozav de sezon. ,,Stegarii” au 9 puncte din opt partide, cu trei mai puțin ca amfitrionii de sâmbătă. Florin Stîngă a declarat că se așteaptă la o confruntare echilibrată. ,,Brașovul are jucători cu tehnicitate peste media Ligii 2, iar antrenorul Dan Alexa are câteva promovări din Liga 2. Brașovul are o echipă bună, cu jucători experimentați. Mă aștept la un meci dificil, mai ales că, din ce am văzut în acest sezon, orice echipă poate bate pe oricine. Chiar nu suntem favoriți. Venim după două înfrângeri. Mă aștept la un meci crâncen, de mare luptă și sunt convins că echipa care va greși mai puțin va câștiga acest joc”, a declarat principalul formației gorjene. Viitorul Târgu Jiu – FC Brașov se joacă sâmbăta, de la ora 11.00.

Program etapa 9 Liga 2, sezon 2022-2023:

Sâmbătă, 8 octombrie 2022, ora 11.00

Viitorul Târgu Jiu – FC Braşov

Concordia Chiajna – Progresul Spartac

Steaua – Politehnica Timișoara – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Unirea Slobozia – Unirea Constanţa

Ripensia Timișoara – Politehnica Iaşi

Metaloglobus Bucureşti – CSC Dumbrăviţa

CSM Slatina – FK Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 8 octombrie 2022, ora 13.00

Unirea Dej – SC Oţelul Galaţi – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Duminică, 9 octombrie 2022, ora 11.00

Minaur Baia Mare – Dinamo – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Marți, 11 octombrie 2022, ora 17.00

Gloria Buzău – CS Comunal Şelimbăr – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Cătălin Pasăre