Spre semifinale: ,,Cupa României rămâne principalul obiectiv!”

Universitatea Craiova evoluează în această seară împotriva formației Oțelul Galați. Meciul de pe Stadionul ,,Ion Oblemenco” începe la ora 19.30 și contează pentru sferturile Cupei României. Ivaylo Petev a dezvăluit că Nicușor Bancu și Vladimir Screciu nu au fost recuperați de staff-ul medical. Antrenorul principal al formației din Bănie are și alte probleme înainte de acest joc. „Este un meci diferit, eliminarea unei echipe se va decide în 90 sau 120 de minute, așa că cel mai important este să ne pregătim psihic pentru acest meci. O să întâlnim o echipă bună, bine organizată, trebuie să fim inteligenți și să trecem de adversar. Este normal să avem un spirit foarte bue, lucrăm în fiecare zi pentru asta. Jucătorii se antrenează bine, trebuie să continuăm să lucrăm și mai greu pentru că sunt multe meciuri până la final. Bancu și Screciu nu pot să joace, iar Houri este suspendat. Avem mici probleme și cu Koljic. Suporterii ne-au ajutat foarte mult cu Rapid, eram conduși și am rămas cu un om în minus. Am doar admirație pentru suporteri”, a declarat Petev, înaintea partidei cu Oțelul Galați.

Fundașul Ștefan Vlădoiu este de părere că motivația trebuie să fie la cote maxime în partida cu trupa lui Dorinel Munteanu. Apărătorul lateral spune că vestiarul este unit, iar atmosfera la echipă este foarte bună. „Ne așteaptă un meci foarte important, Cupa României rămâne principalul obiectiv și trebuie să intrăm pe teren și să câștigăm meciul. Punctele lor forte le știe toată lumea, este o echipă agresivă, care aleargă foarte mult. Nu va fi ușor dacă nu intrăm motivați și la fel de agresiv ca și ei. Atmosfera în vestiar este foarte bună, probabil și rezultatele din ultima perioadă au creat o atmosferă bună. Antrenamentele decurg bine, toată lumea este concentrată pe ce avem de făcut și ce ne transmite Mister. A fost ceva unic cu Rapid. S-a creat o emulație după ce am luat cartonașul roșu, toată lumea ne încuraja și am prins aripi, ne-am transformat după acel roșu”, a declarat fundașul dreapta al Universității. Horaţiu Feşnic va arbitra confruntarea de la Craiova.

Cătălin Pasăre