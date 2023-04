Spectacole în aer liber la Târgu-Jiu

O serie de evenimente deosebite, în aer liber, debutează de miercuri la Târgu Jiu, anunță primarul Marcel Romanescu.

Formația Triton concertează în data de 26 aprilie, de la ora 19:00, pe scena montată în Piața Prefecturii. Alături de membrii grupului vor cânta Georgiana Lobonț, Angela Rusu, Daniela Gyorfi, Andrada, Darius, Lucas și Luminița Țicleanu. Sâmbătă, 29 aprilie, începând cu ora 10:00, pe Aerodromul de la Barza, are loc un miting aviatic special: Șoimii României – „Hawks of Romania” – formația de înaltă acrobație cu avioanele Extra, zboruri în formație cu avioanele școală Savanah, balonul cu aer cald și parașutiștii de la Aeroclubul României, elicopterele PUMA, avionul militar Șoim IAR 99, avionul Antonov An-30, celebra albinuță Apollo-Fox, avioanele ușoare de la Aerodrom Drobeta, Transylvania Wings, zboruri demonstrative cu aeromodele. La sol vor fi prezente automobile retro de la RetroMobil Gorj și mașinile buggy and rally de la Acs Raideri Târgu Jiu.

„Duminică și luni organizăm evenimentele dedicate zilei de 1 Mai, în pădurea de la Drăgoeni, acolo unde va avea loc o serbare câmpenească. Ne vor încânta cu muzica lor Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” și Taraful de Pripor. Luna mai va fi una cu totul specială, bogată în surprize strâns legate de Capitala Tineretului, evenimente pe care le vom anunța din timp și care ne vor oferi un sfârșit de primăvară cu adevărat incendiar”, a anunțat primarul Marcel Romanescu.

I.I.