Specialist în cancerul de sân, în fiecare lună la Târgu-Jiu!

Începând din luna noiembrie, la Târgu-Jiu va fi prezent Dr. Florin Bobircă, medic primar chirurg, cu supraspecializare în chirurgia oncologică, care poate ajuta pacienții în descoperirea afecțiunilor sânului, îndrumarea către analizele necesare și orientarea către cel mai potrivit tratament. Echipa condusă de către Dr. Florin Bobircă, Șef de Lucrări la Universitatea de Medicină ,,Carol-Davila” din București, este specializată în diagnosticul și tratamentul cancerului de sân, dar și în tehnica ganglionului santinelă și a operațiilor de conservare a sânului. Săptămânal, doctorul Bobircă ne răspunde la câteva întrebări legate de depistarea și tratarea cancerului la sân, astfel:

Reporter: Se tot vehiculează în spațiul online, când este vorba de o afecțiune canceroasă, noțiunea de ,,comisie oncologică”, ne puteți explica ce înseamnă acest termen?

Dr.Florin Bobircă: Sigur, termenul de ,,comisie oncologică” se referă la o ședință periodică a unui grup de medici spacializați în tratamentul pacienților cu cancer si care dezbat caracteristicile fiecărui caz în parte pentru a lua cea mai bună decizie terapeutică pentru pacientul respectiv. Noi am reușit să coagulăm această echipă de medici specializați pe cancerul de sân si care se întrunește periodic pentru a analiza dosarele pacientelor, mai multe detalii găsiți pe www.chirurgiadeozi.ro

Rep.: Ecografia de sân este o investigație potrivită pentru a depista cancerul?

Dr.F.B.: Ecografia este o investigație foarte bună, neinvazivă, nedureroasă și care poate fi repetată ori de câte ori este nevoie. Dar, această analiză nu este de ajuns pentru diagnostic. Ea trebuie efectuată în tandem cu mamografia. Pe baza rezultatelor acestor două analize coroborate se poate stabili un diagnostic și apoi un plan de tratament.

Rep: Când este necesar să facem RMN în bolile sânului?

Dr.F.B.: RMN-ul este necesar în cazuri particulare, în situații în care celelalte două analize despre care am discutat nu sunt concludente. Ori, mai avem cazuri, în care boala este ocultă, localizată la ambii sâni sau se extinde la peretele toracic și atunci RMN poate reprezenta o necesitate.

Rep.: Ce alte metode de diagnostic mai nou apărute există?

Dr.F.B.: Relativ nou apărută este mamografia cu termosinteză 3D care este o analiză foarte utilă în diagnosticul cancerului mamar, este recomandată mai ales femeilor peste 40 ani, și oferă rezultate cu o acuratețe mult mai mare pentru că realizează o analiză în profunzime și mai în detaliu a glandei mamare.

Rep.: Există niște analize de sânge pe care le putem face pentru a depista cancerul de sân?

Dr.F.B.: Există o analiză de sânge, un marker tumoral, cu caracter orientativ, care se numește “CA 15-3” și care se recoltează din sângele periferic ca orice analiza obișnuită. Când are valori crescute indică, cu probabilitate destul de mare, prezenta cancerului de sân, însă dacă are valori normale nu putem exclude o boala a sânului. Sunt, de asemenea, și situații de boli necanceroase în care acest marker este crescut, cum sunt bolile inflamatorii ale sânului, tumori benigne.

Rep.: Ce recomandați unei paciente care este diagnosticată cu cancer de sân?

Dr.F.B.: Trebuie precizat foarte clar ca este vorba de o boală care poate fi vindecată, care beneficiază de multiple resurse de tratament, dar care, însă, trebuie atent monitorizată. Din punctul meu de vedere, primul pas este alegerea unei clinici specializate pe tratamentul cancerul de sân, cea mai importanta verigă fiind medicul oncolog care are rolul esențial, acela de a supraveghea tratamentul. Ulterior, intervin în acest lanț de tratament chirurgul, chirurgul plastician, radioterapeutul, etc.

Dr.Florin Bobircă va fi prezent o dată pe lună la Târgu-Jiu și oferă consultații la Centrul Medical pentru Sănătate Umană, Aleea Pieței Nr.1, Tg.Jiu, Tel: 0253.227.220 sau 0785.29.25.20, www.chirurgiadeozi.ro

A.S.