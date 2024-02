Șoferul din Țicleni depistat băut la volan a ajuns în arest

Bărbatul din Țicleni a cărui analiză toxicologică a indicat o alcoolemie de 2,48 la mie, depistat în trafic, zilele trecute, la volanul unei mașini, a fost reținut preventiv pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni.

„La data de 20 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj un localnic, de 42 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența alcoolului. La data de 13 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni au identificat în trafic, pe DJ 675 Ţicleni, un autovehicul, condus de un localnic de 42 de ani, care a refuzat testarea cu aparatul alcooltest. Având în vedere acest aspect, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.nDin buletinul de analiză toxicologică înaintat polițiștilor la data de 19 februarie a.c., rezultă că bărbatul a condus cu o alcoolemie de 2,48 la mie. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența alcoolului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.