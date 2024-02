Șofer din Carbunești, pozitiv la drugtest

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din orașul Târgu-Cărbunești s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit in trafic de polițiști și testat cu drugtestul, rezultatul fiind pozitiv.

„La data de 28 februarie 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Trandafirilor, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.