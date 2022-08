Șoc! Polițist din Bustuchin, de două luni după gratii pentru corupere sexuală de minori! În dosarul penal „nu există probe de vinovăție”

Un agent de poliție din Bustuchin, care presta la postul din localitatea Livezi, din județul Vâlcea, a fost reținut pentru 24 de ore în arestul IPJ Gorj, pe data de 26 iunie a.c., pentru comiterea unei așa-zise fapte de corupere de minori, faptă care le-a impus anchetatorilor o percheziție la domiciliul familiei polițistului.

Cu această ocazie, de la domiciliul din Bustuchin s-au ridicat trei telefoane mobile și hainele unui minor aflat în vizită la familia polițistului, fără că acest copil să aibă vreo legătură cu cazul. Mașina utilizată de familie, un Logan, a fost și ea ridicată din fața blocului și restituită după două luni. Polițistul a fost ridicat atunci de la domiciliu, a fost dus la postul de poliție unde activa, audiat la Parchet și reținut, moment de la care acesta nu a mai revenit la domiciliu. Deși a intrat pe ușile Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj în calitate de suspect acesta a fost apoi introdus în arest IPJ Gorj, loc în care i s-a reînnoit măsură reținerii preventive inițial pentru 24 de ore, apoi pentru 30 de zile, și din nou, astăzi, pentru încă 30 de zile iar acum este inculpat. Interesat este că la baza dosarului, potrivit avocatului polițistului, nu există probe de vinovăție, ci doar o declarație a minorului, de 12 ani, o declarație a mamei care susține cele spuse de minor și a tatălui biologic, ultimii doi nespunând nicio clipă că ar fi văzut comiterea infracțiunii.

Mai mult, familia care acuză a fost ajutată cu tot felul de obiecte și bani de către familia polițistului, aceasta fiind cu probleme sociale, și mai mult, a mai făcut o acuzație de viol pentru fiica minoră, de data acesta, cu ani în urmă, unei alte persoane.

–Dosar penal cu multe lacune, polițistul acuzat amenințat anterior că va fi dezbrăcat de haina statului

-Presupusa victimă, un minor de 12 ani, care acuză, după două săptămâni, că polițistul i-ar fi băgat măna în chiloți

-La comiterea presupusei fapte, mama minorului era la domiciliu, iar „victima” a primit atunci o bicicletă noua de la polițist( a costat 1100 de lei)

– Familia minorului din Târgu Logrești, ajutată de polițist și de soția acestuia, din 2021

– Minorul declară pe 1 iunie că polițistul l-ar fi corupt de două ori, la o distanță de două săptămâni

-Interesant este că polițistul spune că nu a avut niciun contact, pe 31 mai, cu minorul respectiv

-Plângerea mamei minorului, tot pe 1 iunie la IPJ Gorj. În aceiași zi, se întocmesc: declarația minorului, declarația mamei și ordonanța procurorului de incepere a urmăririi penale și de interceptare a telefonului polițistului.

– După 26 de zile, polițistul a fost reținut, fără poze cu minorul in telefon, fără discuții cu minorul pe perioada interceptării

-Încadrarea juridică a faptei se schimbă din corupere sexuală de minori, în corupere sexuală de minori în formă continuată și ulterior în agresiune sexuală

-Politistul, trimis miercuri în judecată în calitate de inculpat, pe agresiune sexuală. Este tot în stare de reținere

Polițistul din Bustuchin, în vârstă de 36 de ani de ani, agent de poliție a IPJ Vâlcea din 2018, a luat legătura cu Gorjeanul încă din 6 iunie, cerând un sfat jurnalistic, după ce la adresa s-a depus o plângere, la aceea dată anonimă pentru agent, fapt care a atras după sine ridicarea armei de serviciu, din rastelul deținut la domiciliul său. Polițistul știa că a avut un conflict verbal, anterior chiar primarul de Bustuchin, Ion Ciocea, în legătură cu un zid ridicat in scara blocului. La acel moment, polițistul povestea că edilul l-ar fi amenințat că îl dezbracă de haina Statului , iar la scurt timp după s-a ales cu plângere potrivit căreia o persoană se temea că va fi împușcată de polițistul din Vâlcea, știut fiind că avea o armă de serviciu la domiciliu. Polițistul îl bănuia, la acel moment, pe primarul Ciocea că s-ar fi aflat în spatele acestei plângeri care a atras după sine nu numai ridicarea armei ci și o testare psihologică, urmată de o chemare la București. Polițistul, la acel moment, nu înțelegea de ce rezultatul acelui test este neconcludent și necesită o întrevedere ulterioară a sa cu superiori de la București. La acel moment, acesta nu a cerut un material de presă ci doar un sfat in sensul că nu știa cum să procedeze în cazul în care testarea era și la București considerată negativă iar acest lucra l-ar fi lăsat fără serviciu. Omul era pregătit să își susțină aceste lucruri public daca rezultatul testului era nesatisfăcător.

Polițistul a povestit la acel moment, pentru Gorjeanul, despre existența unor legături apropiate între superiorul său și primarul Ciocea, cunoscut pentru actele de răzbunare la adresa celor care nu îi cântă în strună. Polițistul avea o reținere în a pomeni jurnalistului despre edilul local, deoarece se temea că poate să îi provoace probleme soției, salariata a Primăriei Bustuchin din 2007 și subalterna a acestuia. Polițistul a plecat după discuție convins că nu iar va întâmpla nimic rău, că sistemul din care face parte nu ar putea să se întoarcă împotriva sa și cu speranța că nu i se va fabrica vreun dosar…

Dosar fabricat sau nu?! Întâlnirea cu jurnalistul apare pe interceptari

Deși omul a stat liniștit, așteptând să fie chemat de superiori pentru testul psihologic, neștiind că a fost interceptat, nici măcar scurta discuție telefonică cu jurnalistul din data de 6 iunie, a ajuns ca, la exact 20 de zile mai târziu de la discuția cu reprezentantul mass-media(căruia i-a povestit temerile și bănuielile sale) sa fie arestat.

La baza arestării preventive a ajuns să se afle declarația destul de ciudată a unui băiat de 12 ani dintr-o familie cu probleme sociale din Târgu Logrești pentru care familia agentului a făcut foarte multe acte de caritate. De la aducerea unor alimente, la bani, la cumpărea unei biciclete noi, a unui telefon și a unui calculator și a unor vorbe frumoase și de compasiune, s-a trecut însă la presupuse fapte penale care afectează familia binevoitoare.

Trebuie menționat că familia polițistului a hotărât să ajute mama cu doi copii minori după ce soțul și soția au trecut prin clipe extrem de grele pentru a avea un copil. Mai exact, familia polițistului s-a întregit cu un bebeluș după 7 ani eșuate de încercări, cu o tentativă de a înfiat un copil și cu multă durere după sarcini repetate pierdute. Spunem asta pentru a înțelege că familia cu un copil de 4 ani, în prezent consiliat psihologic, a considerat că astfel, prin aceste gesturi de caritate, mulțumește Divinității pentru cadoul nesperat. Adică pentru un copil la vârsta de 36 de ani.

Astfel ca vestea că, unul dintre cei ajutați s-a întors astfel împotriva celui căruia i-au oferit benevol un sprijin, a fost de două ori mai groaznică și dureroasă pentru cei doi soți, unul ajuns după gratii iar altul dat peste cap din dorința de a-și ajuta soțul pe care îl consideră victima unui dosar fabricat.

Dar să revenim la presupusele fapte petrecute la jumătatea și finalul lunii mai. Mai exact, polițistul ajunge in casa familiei pe care o ajuta deja de un an cu o bicicletă nouă, dorită de minor. Exista conversații pe telefon în care mana minorului este de acord cu cadoul care costă familia polițistului 1100 de lei. Nimănui nu i se pare ciudat faptul că agentul care mai venise de atâtea ori încărcat cu daruri face și acest gest de caritate. Este bine primit în familie că apoi sa afle, din dosar, că deși nu a rămas deloc singur cu minorul a avut grija sa îi bage mâna in chiloți băiatului și să facă mișcări repetate dar și să îl sărute pe gură.

Șocant este că minorul nu arată familiei atunci niciun sentiment de teama, scârbă, nu fuge nu are un comportament psihologic care să ateste că ar fi fost victima unei coruperi sexuale. Același minor ajunge, la finalul aceleiași luni, să fie ,,victima” polițistului cu care se întâlnește în spațiul public pe drumul unde copilul se plimba cu bicicleta. În spațiul public, fără alte explicații, minorului i se baga iar mâna in chiloți, după cum declară acesta în fața anchetatorilor, într-o zi libera națională.

Deși declarația în cauză este plină de semne de întrebare, polițistul acuzat ajunge după gratii pentru simplul motiv că mama băiatului susține cele spuse de fiu iar în poveste mai apare și tatăl natural care nu i-a cumpărat minorului vreodată o bicicletă.

Nu recunoaște nimic! Vrea test poligraf

Mai mult, pe parcursul anchetei, actualul inculpat nu recunoaște nicio secunda că faptele în cauza ar fi avut loc. De asemenea, avocatul acestuia spune ca dosarul este fără substanță și fără elemente care sa determine anchetatorii să îl retina atâta timp în arest preventiv pe clientul său. Și cu toate astea, polițistul este după gratii, astăzi primind încă 30 de zile de arest deși minorul este viu și nevătămat, nu este consiliat psihologic, adică nu s-a considerat că are traume, și își vede liniștit de vacanță.

Mai mult, soția polițistului spune că ajută în continuare copii aflați în astfel de situații, considerând că nu minorul reclamant este vinovat de cele petrecute soțului său ci mama copilului sau persoane care ar fi inflentat-o în acest sens. Daca mai punem la socoteala că familia a mai făcut o plângere similară pentru un viol, petrecut cu una dintre fete, înțelegem că mama nu este străină de astfel de practici care aduc persoane indicate drept vinovate direct după gratii.

În cauză, soluția dată astăzi de arest preventiv pentru 30 de zile poate fi contestată de care polițistul, suspendat de la locul de muncă. Soția, consilier juridic, anunță că va face sesizări la toate instituțiile statului pentru a demonstra nevinovăția soțului și faptul că este victima unui dosar fabricat. Femeia susține că deține dovezi care indică faptul că în spatele plângerii se afla alt timp de interese.