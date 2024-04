Slatina a bătut-o din nou pe Viitorul. Cojocaru: Am făcut un joc modest

După înfrângerea suferită la Târgu-Jiu, în sezonul regulat, în fața Slatinei (1-2), Viitorul a cedat și duelul din play-out. Gorjenii au fost învinși de trupa lui Daniel Oprescu, dar de această dată nici nu au mai marcat. Gazdele s-au impus cu 2-0 după golurile înscrise de Valentin Alexandru (min. 66) şi Mircea Donca (min.90+3). A fost un succes meritat pentru amfitrioni, care și-au asigurat, în urma acestei runde, și salvarea matematică. Progresul Spartac și CS Tunari au retrogradat din Seria B.

„Cred că a fost un joc de la început, până la final, la discreţia noastră. Am creat presiune încă din primul minut…Este adevărat că nu am avut luciditate la finalizare, încă din primele momente, dar le-am spus băieţilor să aibă răbdare până la final că jucăm bine şi inevitabil golul va pica. Pe de altă parte, noi am mai făcut meciuri bune, în care am pus presiune pe adversar, am avut ocazii, cum a fost cu Unirea Dej de exemplu, pe care până la urmă l-am pierdut. Aşa că era important să fim foarte atenţi ca adversarii să nu ne surprindă pe contraatac, ştiam că sunt o echipă care are o organizare defensivă destul de bună, şi pe asta se bazează, dar şi periculoşi pe contraatac. În momentul în care aduci foarte mulţi oameni în atac, să poţi să marchezi, există riscul ca adversarii să te surprindă pe contraatac”, a declarat pentru newsflux.ro, antrenorul slătinenilor.

De cealaltă parte, Călin Cojocaru a recunoscut că formația sa nu a făcut un meci grozav. Timișoreanul a dat indicii că ar putea totuși rămâne la Târgu-Jiu.

„Am întâlnit un adversar incomod, astăzi am făcut un joc modest, n-am reuşit să ne creăm ocazii de gol. Într-adevăr, în prima parte a campionatului, în primele 15 etape am avut doar două înfrângeri, 13 rezultate pozitive, cu un lot nou de jucători, un lucru care nu e uşor, dar băieţi de caracter, cu atitudine, tineri, care-şi doresc mai mult. Aveam alte aşteptări, nu doar salvarea de la retrogradare, după ce în iarnă am terminat pe locul şase. Din diferite motive, accidentări, ghinioane, a urmat un parcurs dezastruos, dar sperăm la realizări mai mari în sezonul viitor”, a declarat antrenorul de la Viitorul.

Viitorul în meciul de la Slatina: Geantă – Godja (75′ Geană) , Savu , Bîrzu , Croitoru – Brînzan (C) , Tiihonen – Gîrbiță (70′ Andreaș) , Moisie (56′ Acolatse) , Popa (70′ Lupulescu) – Nikpalj.

Gorjenii o întâlnesc acasă pe CS Tunari în runda viitoare a play-out-ului.

Cătălin Pasăre