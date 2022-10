Sistemul de alarmă de la Kaufland Târgu Jiu, repus în funcțiune!

„Dorim să vă informăm pe această cale că situația a fost remediată imediat, în cursul serii trecute, iar sistemul de alarmă a fost repus în funcțiune. Activitatea magazinului a fost reluată în scurt timp. În tot acest timp, clienții aflați în magazin au fost informați ca nu este nici un pericol”, au declarat, oficial, reprezentanții Kaufland România.

Reamintim că Gorjeanul a relatat pe 19 octombrie un incident care s-a petrecut în incinta unității comerciale din Târgu Jiu, completând totul cu declarația unui martor astfel: „Oricum era un haos total, urlau alarmele în interior, fugeau cei care aranjau marfă și se anunța prin stație să părăsim magazinul fără marfă. Erau mulți polițiști și în interior și în exterior. Nu ni s-a spus nimic în plus. Am plecat și mi-am făcut cumpărăturile în altă parte. Dar este foarte bizar ce s-a întâmplat în seara asta. Noi, cumpărătorii aflați înăuntru la acel moment, nu am primit nicio explicație. Am lăsat totul și m-am grăbit spre ieșire”.

La momentul evenimentului IPJ Gorj, la solicitarea Gorjeanul, a anunțat că nu există înregistrat niciun incident la supermarketul amintit.