Simona Halep: ,,Abia aștept să mă întorc în circuit”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne, a admis apelul depus de jucătoarea româncă de tenis, Simona Halep, şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani, dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Halep a dovedit că încălcarea regulilor antidoping a fost neintenţionată. Totuși, comisia a considerat că sportiva are o anumită vină sau este vinovată de neglijenţă pentru violările regulamentului antidoping. ,,În acest caz, o substanţă interzisă (roxadustat) a fost depistată în proba colectată de la Simona Halep pe 29 august 2022 în timpul US Open. Halep nu a contestat răspunderea pe care o avea şi acceptat că, având în vedere prezenţa substanţei în eşantion, a comis încălcarea regulamentului antidoping, articolele 2.1 şi 2.2 din TADP. Totuşi, ea a obiectat în privinţa intenţiei şi a pretins că testul pozitiv a fost rezultatul unei contaminări. După ce a luat în considerare, cu atenţie, toate probele prezentate, comisia TAS a determinat că Simona Halep a dovedit, cu probabilitate, că roxadustatul a intrat în corpul său prin consumul unui supliment alimentar contaminat pe care îl folosise în zilele dinainte de 29 august 2022 şi că roxadustatul, cum s-a dovedit în proba sa, a provenit din produsul contaminat. În consecinţă, comisia TAS a determinat că Halep a dovedit că încălcarea regulilor antidoping a fost neintenţionată. Deşi comisia a considerat că Simona Halep are o anumită vină sau este vinovată de neglijenţă pentru violările regulamentului antidoping, deoarece nu a avut destulă grijă când a utilizat suplimentul Keto MCT, a concluzionat că vina sa nu este una semnificativă’’, se arată în decizia TAS. Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv. Ea cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods. „De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut convingerea că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, deoarece sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată. Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzațiile scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea. Dar, în cele din urmă, adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mult mai mult decât mi-aș fi dorit. Aș dori să le mulțumesc avocaților mei care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început; și, mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport. Halep împlinește 33 de ani în luna septembrie.

Cătălin Pasăre