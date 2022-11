Și-a dat foc în fața Primăriei Peștișani! A plecat de acasă făcându-și cruce!

Incident grav produs ieri dimineață în fața sediului Primăriei Peștișani, unde un bărbat de 65 de ani din satul Brădiceni a venit și și-a dat foc, fără să discute cu cineva sau să reproșeze cuiva ceva.

Petre Ciocâlteu, de 65 de ani, a fost ani de zile în conflict cu autoritățile locale și cu vecinii săi, fiind cunoscut de toată lumea ca o persoană care era dispusă să reclame pe oricine pentru orice, inclusiv pentru fapte inexistente. Ieri dimineață acesta a plecat de acasă și, după cum spun sătenii, și-a făcut cruce în fața locuinței, spunând că era pentru ultima oară când își vedea casa.

„S-a închinat în fața casei și a spus cu voce tare, ca să fie auzit, că e pentru ultima dată, că e pentru ultima dată când își vede casa. După asta a plecat. Noi nu am știut unde se duce, dar acum, după ce am aflat ce a făcut, ne-am dat seama că a plecat la primărie. Am auzit că și-a dat foc, dar nu ne miră ce a făcut pentru că el era gata oricând să dea în oricine sau să reclame. Păi el pe aici prin sat nu cred că are cinci oameni cu care să discute normal, să nu îi fi reclamat aiurea. Pe mine m-a lovit cu toporul în piept. Îl vedem cum merge la biserică, se oprește în stradă și blesteamă pe toată lumea. În biserică aprinde lumânări, ne spune că merge pe la mănăstiri prin toată țara și blesteamă. Acum toate astea cred că s-au întors împotriva lui”, a spus un localnic.

După ce a ajuns la primărie, Petre Ciocâlteu s-a dus până la o stație de carburanți din apropiere, și-a cumpărat combustibil și a revenit la sediul instituției publice. După cum se vede în imaginile surprinse de camerele de supraveghere video, acesta și-a turnat combustibilul pe el, după care a venit în fața instituției și și-a dat foc la haine. Focul s-a extins cu repeziciune, iar țipetele de durere ale celui cuprins de flăcări i-au alertat pe angajații primăriei. Aceștia au fost primii care au intervenit pentru a salva viața pensionarului care, până mai atunci, îi reclamase pe la toate instituțiile posibile. „Eram la biroul de deasupra intrării în sediul primăriei și în jurul orei 8.30 am auzit pe fereastră niște țipete. Când m-am uitat l-am văzut pe dumnealui zbierând. Am coborât imediat jos, iar dumnealui ardea. Pur și simplu avea hainele cuprinse de flăcări. Ardea de la piept până la picioare, probabil cum a turnat înainte benzina pe haine. Am dat jos geaca de pe mine și am stins focul de pe dumnealui. Au venit și alți colegi și am stins flăcările”, a povestit Nicolae Mărculescu, responsabilul cu Serviciul Voluntar de Pompieri din cadrul primăriei. Angajații instituției au sunat la 112 pentru a raporta incidentul, iar până la sosirea echipajelor de prim ajutor medicul din localitate, Dan Vâlceanu, aflat la Centrul de Permanență, a fost cel care a evaluat starea acestuia, mai ales că, anterior, el a fost ani de zile și unul din specialiștii de bază ai Ambulanței Gorj. „L-am găsit conștient și cooperant. L-am evaluat și arsurile erau de gradul 1, superficiale, la nivelul membrelor inferioare și al toracelui, la abdomen. Între timp angajații primăriei au solicitat prin 112 o ambulanță care l-a și preluat și l-a transportat la spital la Târgu-Jiu. Am vrut să îi verific starea de conștiență și comunica foarte greu și foarte agitat. Își pusese benzină pe haine și i-a dat foc, iar focul a fost stins repede de cei de la primărie”, a menționat medicul. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, dar de aici a fost transferat în cursul zilei la Craiova, pentru a primi îngrijiri de specialitate de la medicii din Bănie. Primarul Cosmin Pigui spune că bărbatul nu a discutat cu nimeni din instituție înainte de a-și da foc, el neînțelegând de ce acesta a recurs la un astfel de gest extrem.

„A venit la Primărie, nu a făcut niciun scandal, nu a vorbit cu nimeni, ci efectiv s-a autoincendiat. Personalul primăriei a intervenit pentru a stinge focul cât mai repede posibil. Dumnealui era un reclamagiu. Reclama pe oricine. Noi l-am pus în posesie conform legislației în vigoare. Dumnealui revendica mai multe terenuri, ne-a dat în judecată, a pierdut procesele. Litigiile s-au terminat de mult timp, iar eu cu dumnealui nu am avut discuții de ani de zile. Dar ne reclama și ne blestema. În reclamații blestema pe toată lumea, de la angajații primăriei la polițiști, procurori și judecători”, a menționat primarul. Unul dintre vecinii lui Ciocâlteu, care îi este și văr, a fost nevoit să se judece cu el ani de zile pentru o palmă de pământ. La finalul procesului bărbatul a pierdut procesul, dar nu a acceptat decizia instanței. „Prin procese prin tribunal m-a ținut ani de zile pentru că vroia pământ și numai pământ. Oricum avea mai mult decât merita, dar tot vroia să aibă. Din 2003 m-a purtat prin tribunale de m-am săturat. Tot el a pierdut procesul și vroia bani apoi. Eu nu i-am dat ocazia niciodată să mă certe, dar în curtea lui spunea vrute și nevrute. Eu nu l-am băgat în seamă, mi-am văzut de treaba mea, dar uite că tot a făcut ce a făcut”, a spus vecinul pensionarului care s-a autoincendiat la Peștișani.

Gelu Ionescu