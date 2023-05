Sfinţirea Monumentului Eroilor de la Peşteana-Vulcan, Comuna Ciuperceni – ,,Avem dreptul şi bunul simţ să le dăm eroilor tot respectul pentru sfânta chemare la datorie! Faptele lor sunt faptele istoriei noastre, Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace”!

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!

În Ziua Înălţării Domnului, joi, 25 mai 2023, care este şi sărbătoarea cinstirii Eroilor neamului românesc şi a credinţei strămoşeşti, în faţa Căminului cultural din Peşteana-Vulcan, Comuna Ciuperceni, în prezenţa oficialităţilor judeţene şi a Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor «Regina Maria» Filiala Gorj «Tudor Vladimirescu», a reprezentanţilor administraţiei publice locale şi a unui număr însemnat de oameni de cultură, de locuitori ai comunei şi de militari ai Garnizoanei Târgu-Jiu, a fost dezvelit și a fost sfințit Monumentul Eroilor și Veteranilor de Război care şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial 1941-1945, un edificator simbol reprezentativ care a fost realizat cu aportul fraţilor Corneliu şi Ion BOŞTINĂ, ca un minunat reper al neuitării şi al venerării jertfei înaintaşilor noştri. După intonarea Imnului de stat şi după adresarea unor cuvinte de salut din partea organizatorilor manifestării, după ce a fost păstrat un moment de reculegere şi a fost intonat imnul eroilor iar, domnul primar Nicolae Daniel Dobrescua spus că: «»Neamul devine demn prin cultul eroilor», domnul prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj a evocat în cuvinte alese faptul că: ,,Acesta este un spaţiu pe care de acum înainte, dumneavoastră îl veţi venera şi cu mai mare atenţie. Astăzi, într-adevăr, îi omagiem pe eroii noştri! Noi, cei care suntem oaspeţii dumneavoastră, militarii care sunt în faţa dumneavoastră, am fost prezenţi la festivităţile din cimitirul eroilor de a Târgu-Jiu, eroi cunoscuţi şi eroi necunoscuţi! Iată, dumneavoastră, aici, cinstiţi eroii de la Peşteana-Vulcan! Istoria este istorie şi ea se derulează, aşa cum doreşte Dumnezeu, şi nu, aşa cum dorim noi! Întâlnirea aceasta cu eroii neamului nostru, care au plecat de aici de la Peşteana-Vulcan, este o întâlnire cu istoria, este o întâlnire cu Dumnezeu, este o întânire cu sufletele strămoşilor noştri! Fapta dumneavoastră, a celor doi fraţi de aici, strădania autorităţilor locale care i-au încurajat să purceadă la aşa ceva, este demnă de toată lauda şi de toată admiraţia consătenilor şi a noastră, a celor care venim aici! Să vă dea Dumnezeu sănătate, iar, sufletele eroilor noştri, a celorlaţi strămoşi care se odihnesc în acest pământ, să fie luate în primire de către Măria Sa, Domnul nostru Iisus Hristos”, ceea înseamnă că întotdeauna, trebuie să reînvățăm să ne cinstim eroii, adăugând aducerilor aminte o lucrare de piatră neclintită, dovadă a dăruirii, jertfei și a recunoștinței, într-un cuvânt, iubire față de tot ceea ce înseamnă patria şi eroii săi!

,,Întâlnirea aceasta cu eroii neamului nostru, care au plecat de aici de la Peşteana-Vulcan, este o întâlnire cu istoria, este o întâlnire cu Dumnezeu”!

Slujba de pomenire a eroilor şi de sfinţire a monumentului a fost săvârşită de către Preacucernicii Preoţi: Părintele Cosmin Bălan, Părintele Măgdoiu Constantin şi Părintele Paroh Şerbulescu Alexandru, iar, în alocuţiunea rostită după aceea, Domnul colonel (retr) Corneliu Boştină a spus cu emoţie firească următoarele cuvinte: ,,Ca un cetăţean al satului şi ca militar al armatei române, am onoarea să vă salut şi să vă spun: «Bine aţi venit!», în această zi de mare sărbătoare, «Înălţarea Domnului» şi «Ziua Eroilor». La ceremonialul de dezvelire şi de inaugurare a monumentului ridicat în cinstea veteranilor de război şi a eroilor anilor 1941-1945! Toţi cei scrişi pe cele două monumente sunt generaţiile zbuciumate şi însângerate pe care ursita le-a purtat în războaie pentru a asigura fericirea, pacea, unirea şi înfrăţirea, credinţa şi dreptatea, liniştea şi libertatea! De aceea, să nu uităm la noi acasă, că trebuie să ne oprim o clipă în faţa numelor scrise pe monumente, care ne sunt strămoşii, bunicii, părinţii, rudele şi cetăţenii noştri! Privindu-le cu gânduri luminoase şi înţelepte, vom simţi un sentiment de mândrie naţională! De multe ori, ne întrebăm, unde sunt eroii de altădată? Şi tot noi răspundem: dorm în istoria luminoasă! Aşa cum este scris pe Monumentul «Cruce», avem dreptul şi bunul simţ să le dăm eroilor tot respectul pentru sfânta chemare la datorie! Faptele lor sunt faptele istoriei noastre, Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace! Din partea fiilor satului, sunt onorat ca vă transmit cele mai frumoase gânduri de mulţumire, multă sănătate şi-o viaţă cât mai lungă! Cu mult respect, am onoarea să vă salut!”, vorbitorul amintind faptul că peste un an, va fi dezvelit şi monumental eroilor satului căzuţi la datorie în primul război mondial, pentru ca noi şi urmaşii noştri să înţelegem că eroii noștri rămân de-a lungul timpului adevărate simboluri ale curajului, patriotismului și ale simțului datoriei împlinite, iar, prin sacrificiul lor servesc drept modele de urmat pentru generațiile tinere, lăsând în urmă o lecție a dăruirii de sine pentru un ideal suprem. La rândul domniei sale, Domnul Ionică Boştină, specialist optician de prestigiu a menţionat faptul că în această zi, trăieşte un sentiment de satisfacţie şi mulţumire, pentru că şi tatăl celor doi fraţi Boştină a fost veteran care a cinstit cu viaţa pământul sfânt al ţării noastre.

,,Istoria este istorie şi ea se derulează, aşa cum doreşte Dumnezeu, şi nu, aşa cum dorim noi”!

Domnul col. retr) Walter Loga, președintele Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor «Regina Maria» Filiala Gorj «Tudor Vladimirescu» a pornit de la faptul că: ,,Astăzi e o zi importantă pentru comuna Ciuperceni şi pentru satul Peşteana-Vulcan! În acest an este centenarul instituţiei «Eroul necunoscut», ca o expresie a preţuirii jerfei nepieritoare a eroului necunoscut, al cărui simbol şi mesaj trebuie transmis generaţiilor viitoare pentru a trezi mentalul naţiunii române! Acest monument inaugurat astăzi, răspunde cerinţelor actuale! Pe faţă găsim eroii şi tot acolo găsim semnul aducerii aminte. Pe verso, găsim veteranii din toate timpurile! Acum, nu ne rămâne decât să le păstrăm amintirea şi să ne luptăm ca să ne ridicăm la valoarea lor, pentru că ei au murit pentru ţară! Aşa cum spune Gheorghe Magheru: «Eu, fraţilor, mă simt român şi sunt ferice de a muri pentru ţara mea!». E timpul ca noi să înţelegem că trebuie să dăm o jertfă, atunci când ţara o cere!

Să sperăm că s-a înţeles de către tânăra generaţie, ca să promoveze cultura eroismului soldaţilor români!” şi crezul lor primordial de a servi patria, de a gândi și de a acționa pentru țară și neam.

După ce domnul primar Nicolae Daniel Dobrescu a spus că: ,,Jertfa eroilor transcende orice dispute de orice natură ar fie le, orice răutate şi orice orgoliu, pentru că azi, ne-am adunat cu toţi aici, ca să ne primim jertfa!”, apoi, au fost înmânate semne de preţuire foştilor primari Mircea Fometescu şi Dumitru Tăloi, iar, în final, elevii Şcolii gimnaziale din comună au prezentat un reuşit program artististic de muzică şi poezie sub îndrumarea cadrelor didactice din localitate.

Profesor dr. Vasile GOGONEA