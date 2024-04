Seria cu Focșani începe miercuri. Basic: ,,Este nevoie de atitudine și energie”

CSM Târgu Jiu se pregătește pentru Turul 2 din play-out. Trupa gorjeană va avea o serie cu CSM Focșani. Se joacă pentru clasament în finalul sezonului din Liga Națională de Baschet Masculin, dar meciurile ar putea avea o miză sportivă foarte mare. FR Baschet va adopta, cu siguranță, un alt sistem în viitorul an competițional, iar locurile 15 și 16 ar putea rămâne în prima divizie. Antrenorul Kresimir Basic a admis că a fost un ,,șoc” ca echipa pe care o conduce să fie eliminată de Galați, dar jucătorii gorjenilor trebuie să conștientizeze importanța următoarelor partide. Se joacă tot 3 din 5, iar formația noastră pornește cu avantajul terenului propriu. ,,Este o mare dezamăgire pentru noi toți, dar seria cu Galați este deja de domeniul trecutului. Acum trebuie să strângem rândurile, să ne regrupăm, să ne focusăm pe ceea ce urmează, seria cu Focșani. Suntem datori fanilor și trebuie să-i bucurăm cu un baschet bun, de calitate și suntem datori să ștergem această impresie pe care am lăsat-o în seria cu Galați. Pentru asta este nevoie de atitudine, de energie, trebuie să ne schimbăm mentalitatea cu care vom aborda aceste meciuri. Dacă vom reuși să facem lucrurile așa cum le-am făcut pe parcursul campionatului, până la seria cu Galați, atunci victoria ar putea veni de partea noastră.

Dacă nu facem asta ne va fi foarte greu. Nu le voi spune nimic extraordinar jucătorilor din punct de vedere tactic pentru acest meci, pentru că ne cunoaștem foarte bine, și noi le știm stilul de joc, și ei ne cunosc pe noi. Este foarte important modul cum vom deschide meciul, modul în care vom reacționa pe parcursul meciului. Trebuie să ne urmăm planul de joc, să avem energia și atitudinea pozitivă pe teren și să dăm tot ce este mai bun pe parcursul celor 40 de minute de joc”, a declarat Basic. Conducătorul de joc al alb-albaștrilor, Milan Luzaic, spune că el și coechipierii sunt concentrați pentru a obține victoria.

Baschetbaliștii știu că le-au rămas datori fanilor gorjeni și trebuie să-i răsplătească cu o evoluție bună. ,,Este adevărat că nu am făcut cele mai bune meciuri împotriva echipei din Galați, însă acea serie este deja de domeniul trecutului, însă avem cu toții obligația să dăm tot ce este mai bun pentru club și pentru viitorul acestui club, astfel că, dacă vom avea o energie pozitivă și o abordare corectă a meciului, atât în faza ofensivă, cât și în faza defensivă, avem o șansă mare să câștigăm împotriva echipei din Focșani.

Avem această motivație în plus să jucăm pentru club, pentru oamenii care vin la sală. Este obligația noastră încă o dată, astfel că eu, cât și ceilalți jucători, o să încercăm să dăm maximum pentru a termina acest sezon așa cum se cuvine.

Fiecare meci are istoria lui, mai ales acum, în aceste runde de play-out. Însă noi, încă o dată, trebuie să dăm tot ce e mai bun din noi și atunci ar putea fi mai ușor împotriva echipei din Focșani, chiar dacă a arătat o motivație și un caracter foarte bun împotriva celor din Vâlcea și au pierdut 3-2 acea serie de play-out”, a declarat bosniacul. Partidele din Turul 2 al play-out-ului cu CSM Focșani au loc în Sala Sporturilor din Târgu Jiu, miercuri și vineri. Ambele meciuri încep la ora 19.00.

Cătălin Pasăre