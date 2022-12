Senatorul PSD cere explicații pentru omiterea la finanțare de către Guvern a obiectivului „AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni”

Printr-o serie de interpelări adresate la doi miniștri dar și la premierul Ciucă, senatorul PSD de Gorj, Cristi Rujan, a cerut explicații oficialilor guvernamentali în legătură cu un proiect de mare importanță pentru județul nostru. Este vorba despre finanțarea lipsă pentru obiectivul „AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni”, care este absolut necesar pentru Gorj, dar care a fost omis din lipsa proiectelor din anexa 1 la OUG.

Ministrul Energiei dar și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene au fost interpelați de parlamentarul de Gorj, alături de premierul Ciucă, in problema investiției de pe defileul Jiului. Cele două ministere au prezentat, în data de 24 noiembrie 2022, în procedura de transparenţă decizională, proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi alte proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, propuse pentru finanţare prin planul de măsuri REPower EU. De altfel, Planul REPower EU stabileşte o serie de măsuri clare, menite să reducă rapid dependenţa de importurile de energie, prin orientarea către investiţii aflate deja în diferite etape de execuţie, explică parlamentarul de Gorj.

În data de 29 noiembrie a.c., guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi modificarea unor acte normative. Acest act normativ contribuie la îndeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de sera într-un mod cât mai rentabil, cu mix-uri energetice, cu capacitatea specifică de producere a energiei din surse regenerabile de care ţara noastră dispune. În plus, pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru următorii ani, până în 2030, se accelerează implementarea proiectelor de investiţii care sunt realizate prin finanţarea prevăzută prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, componenta 6 – energie. Prin acelaşi act normativ, ordonanţa de urgenţă stabileşte scheme de sprijin pentru energia din surse regenerabile, stabilitatea sprijinului financiar, calcularea ponderii energiei din surse regenerabile, precum şi o procedură de notificare simplă pentru racordările la reţea a instalaţiilor, alături de adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în sectoare precum transporturi, prosumatori sau comunităţi de energie din surse regenerabile.

Având în vedere argumentele deja expuse, precum şi faptul că, potrivit Ordonanţei de urgenţă, se impune realizarea cu celeritate a tuturor etapelor specifice pentru o mai facilă implementare a proiectelor de investiţii, ca senator de Gorj, vă solicit sprijinul pentru demersul făcut de către Consiliul Judeţean Gorj, de includere/ completare în lista proiectelor, din Anexa 1 la OUG a obiectivului de investiţii „AHE a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului- Vădeni”, solicită parlamentarul de Gorj, in cuprinsul interpelării.

Ţinând cont de orientările REPower EU către investiţii aflate în diferite etape de execuţie, apreciez că este importantă includerea obiectivului în lista de proiecte finanţate, având în vedere că lucrările la „AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului-Vădeni” sunt executate în proporţie de peste 50% (Baraj Valea Sadului – 65%, Baraj Curtişoara – 80%, Canal fugă Valea Sadului – 50%, CHE Curtişoara -70%, Canal fugă Curtişoara – 60%).Acest obiectiv de investiţie are o capacitate de producţie de 139.000 de MWh energie electrică într-un an hidrologic mediu, trei trepte de cădere, respectiv treapta Valea Sadului, treapta Curtişoara şi Treapta Turcineşti, o pondere energetică cumulată de 28% şi o pondere a folosinţelor complexe de 72%”, a mai transmis Rujan.

În privinţa funcţiunilor non-energetice, folosinţele complexe de apă ale acestui obiectiv de investiţii sunt următoarele: Asigurarea cu apă pentru irigarea unei suprafeţe de 74.000 ha teren agricol în judeţele Gorj şi Dolj;Asigurarea unui debit suplimentar în aval de 7,5 mc/s, cu asigurarea de 97% pentru alimentarea cu apă a localităţilor şi obiectivelor industriale şi economice de pe cursul inferior al Jiului;Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor, obiectivelor economice şi a căilor de comunicaţie prin zonă, pentru care este prevăzut un volum de atenuare de aproximativ 62 milioane mc;Asigurarea îmbunătăţirii calităţii apei, prin sedimentarea suspensiilor transportate pe râul Jiu;Scoaterea de sub limita inundării şi redarea în circuit a circa 711 ha de terenuri agricole;Crearea unui rezervor important de apă care va influenţa favorabil microclimatul şi va permite dezvoltarea zonei, mai punctează senatorul.

Consider că nerealizarea acestor lucrări generează cheltuieli enorme pentru readucerea terenurilor din zona de influenţă la starea iniţială, iar efectele negative pe termen mediu şi lung se răsfrâng asupra obiectivelor hidroenergetice aflate în aval, respectiv Târgu-Jiu şi Vădeni, prin creşterea exponenţială a riscului de colmatare integrală a lacurilor de acumulare aferente, dar şi de inundare a municipiului reşedinţă de judeţ.

Având în vedere cele menţionate, vă rog să-mi comunicaţi care au fost motivele pentru care obiectivul de investiţii „AHE a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vădeni”a fost omis din Anexa 1 la OUG, obiectiv absolut necesar pentru Gorj”, a mai precizat parlamentarul PSD.

