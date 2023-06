Secretarul de stat Constantin Ștefan (PSD), ținut în continuare fără atribuții la Ministerul Energiei

În luna ianuarie a acestui an, deputatul Claudiu Manta a anunțat că Virgil Popescu i-a retras atribuțiile secretarului de stat Constantin Ștefan. „Avem secretar de stat, lăsat fără atribuții de o lună! În cazul în care nu știați, domnul ministru, Virgil Popescu, i-a retras o mare parte din atribuții. Mai are relația cu sindicatele și mai are niște chestiuni. După câte că nu avea relația cu Complexul Energetic Oltenia, fiind din Gorj, așa era normal, i-au mai tăiat și din atribuțiile pe care le avea”, a spus Claudiu Manta, la o emisiune locală.

Între timp, a avut loc rotația premierilor și plecarea lui Virgil Popescu de la Ministerul Energiei. Deși Constantin Ștefan a rămas fără principalele atribuții de o jumătate de an, nici noul ministru Sebastian Burduja nu se grăbește să schimbe situația. Întrebat dacă a fost ,,repus în drepturi”, secretarul de stat Constantin Ștefan a declarat că în privința san nu s-a schimbat încă nimic: ,,Încă nu a stabilit domnul ministru noile atribuții…”, a precizat acesta.

M.C.H.