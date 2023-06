SECOL, constructorul variantei ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu, cere TIMP, nu bani!

Investiția pe care o execută firma SECOL, privind finalizarea variantei ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu, a fost realizată în proporție de aproape 70%, dau asigurări reprezentanții societății care cer un răgaz de câteva luni, de la beneficiarul investiției, pentru finalizarea centurii. Constructorul dă astfel asigurări că pe 10 mai 2024 lucrarea va putea fi recepționată. Din păcate, propunerea de modificare a termenului, înaintată de constructor beneficiarului încă din martie, bate pasul pe loc. Lipsa unui răspuns, la timp, duce la o amânare nedorită a finalizării investiției.

* Contractul cu SECOL a început în anul 2021

* Collini Lavori este societatea care a prestat lucrările la varianta ocolitoare din 2014 până în 2017

* Ultimul termen aprobat pentru contractul cu SECOL Romania (finalizare lucrări) este octombrie 2023

* S-au executat nenumărate lucrări suplimentare care au întârziat finalizarea investiției

* SECOL cere beneficiarului o amânare a recepției

Sorin Georgescu, managerul de proiect al SECOL, a explicat pentru Gorjeanul de ce investiția mai are nevoie câteva luni în plus pentru finalizarea acesteia.

,,Investiția are la bază un studiu de fezabilitate foarte vechi. În baza lui s-a executat proiectul actual care este, de asemenea, defectuos și incomplet, deoarece a fost condus de 145 de dispoziții de șantier, doar pentru a se executa aproximativ 38% din totalul lucrărilor de către fostul antreprenor. Acesta a lucrat aici între 2014-2017, iar în 2018 contractul a fost reziliat. Acesta a realizat aproape 40% din lucrare având la bază 145 de astfel de dispoziții, numărul fiind colosal, lucru pe care nu l-am mai întâlnit. Mai sunt 136 de întrebări și răspunsuri tehnice. Proiectul nu este bun, este incomplet, îi lipsesc detaliile de execuție. Noi, înainte să începem lucrările, la licitație, nu am putut vedea toate aceste carențe din proiect”, a menționat managerul Georgescu. Reprezentantul societății SECOL spune, de asemenea, că sunt carențe și lacune în documentația tehnică primită de la Beneficiar, lucruri care au dus la întârzieri. Aceste lucruri au impus modificarea graficului de execuție al lucrării, prin amânarea termenului de finalizare. Georgescu a reamintit și perioadele de scumpiri de materiale și combustibili din 2022 care au impus întârzieri, dar și falimentul firmelor de asigurări care a creat alte probleme în piață, și care au condus la întârzieri în lucrarea de la Târgu-Jiu. ,,Toate aceste întârzieri au venit în urmă unor probleme cumulate în ultimul an și jumătate, care au decalat termenul de finalizare a lucrării. Noi am putea finaliza tot în 10 mai 2024. Noi vrem ordinul de modificare ca să putem termina lucrările. Noi am depus în martie această propunere de modificare, dar de trei săptămâni stagnăm în ceea ce privește această și nu mai știm ce se întâmplă cu ea. Am reproiectat 27 de km pentru accese la proprietăți, fiind nevoiți să modificăm cinci din cele șase rampe ale pasajelor peste Varianta de Ocolire”, a completat Georgescu. Beneficiarul trebuie să înțeleagă că întârzierea aprobării modificărilor duce la o extensie de timp mai mare pentru finalizarea lucrării.

,,Noi nu am cerut bani suplimentari, valoarea de contract se menține. Eu cer doar timp. Toată lumea a fost de acord că lucrările suplimentare sunt necesare dar nu au fost de acord și cu factorul timp. Autoritățile județene nu ne pot ajuta aici, pentru că ar fi o terță parte care nu are legătură directă cu contractul. Totul se tranșează între constructor și beneficiar”, mai spune inginerul Georgescu, care speră ca discuțiile să fie deblocate la timp.

A.STOICA