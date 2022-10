Se trage Cupa la sediul AJF Gorj

Marți, 4 octombrie, de la ora 12.00, la sediul AJF Gorj va avea loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul 16-imilor Cupei României la fotbal, faza județeană, ediția 2022-2023. Din acest tur vor participa și formațiile din Liga 4, meciurile urmând a se disputa pe 19 octombrie, într-o singură manșă. În faza precedentă s-au disputat două meciuri. Unirea Bolboși a învins cu 2-0 pe AS Viitorul Brănești , în timp ce AS 7 Noiembrie Costești a dispus cu scorul de 5-1 de AS Prigoria.

Cătălin Pasăre