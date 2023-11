Se strânge clasamentul în Liga 4

Vulturii Fărcășești și Internațional Bălești s-au apropiat de Jiul Rovinari. Ultima etapă din 2023 a adus succese concludente pentru principalele urmăritoare ale liderului. Internațional nu a avut milă de Parângul Bumbești-Jiu pe teren propriu, în timp ce vulturii lui Costel Andriucă au dat o ,,manita” în meciul cu Tismana. Runda a 13-a a fost cu ghinion pentru echipa lui Ion Lițoiu. Pe de altă parte, meciul de la Negomir va fi decis la masa verde, din cauza neprezentării oaspeților. Deși rămâne neînvinsă, Jiul a remizat acasă cu Minerul Motru. Triumful Borăscu și AS Costești sunt lideri în cele două serii din Liga 5.

Liga 4 – Etapa 13

CS Vulturii Fărcășești 5 – 0 CSO Tismana

CS Internațional Bălești 6 – 0 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 2 CS Minerul Motru 2008

CS Minerul Mătăsari 0 – 0 CS Petrolul Stoina

CSC Negomir – CS Unirea Țînțăreni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 1 FC Petrolul Țicleni

AS Jupânești 3 – 1 CS Petrolul Bustuchin

Liga 5 – Seria 1, Etapa 11

CS Viitorul Bolboși 2 – 4 AS Viitorul Plopșoru

AS Viitorul Brănești 5 – 0 CS Dumbrava Câlnic

AS Triumful Borăscu 4 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

AS Unirea Dragotești 4 – 5 AS Știința Godinești

AS Viitorul Cătunele 0 – 0 AS Foresta Văgiulești

CS Vulturii 2 Fărcășești 2 – 1 AS Unirea Bolboși

Liga 5 – Seria 2, Etapa 11

AS Gilortul Bengești a stat

CSC Dănești 4 – 1 AS Prigoria

AS Bradul Polovragi 2 – 1 AS Dinamo Inter Stănești

AS Scoarța 2 – 2 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Stejari 2 – 4 AS 7 Noiembrie Costești

AS Știința Popmond Plopșoru 2 – 2 CS Știința Drăguțești

Cătălin Pasăre