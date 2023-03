Se poate! Două victorii consecutive pentru baschetbaliști

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a obținut prima victorie categorică din campionat. Gorjenii au trecut pe teren propriu de CSM Galați, scor 85-63 (22-17, 21-11, 22-11 şi 20-24), după o evoluție solidă. A fost al doilea succes consecutiv din Grupa 11-18, unul care a venit după o prestație foarte bună a lui Noam Weinberg. Jucătorul cu pașaport românesc a reușit 21 de puncte. Spre deosebire de alte meciuri, echipa gazdă a fost ,,vedeta” serii. Alți 8 baschetbaliști au terminat în puncte, iar asta demonstrează că jocul colectiv a primat. Au mai marcat pentru amfitrioni Shamiel Stevenson (19), Dylan Frye (12), Octavian Ilie (10), Anthony Durham (9), Andrei Gheorghe (5), Randall Brumant (4) Thomas Kottas (3) și Camil Berculescu (2).

,,Noam este un caracter frumos, un jucător care muncește foarte mult și sperăm să continue pe această rută. Dacă obținem de la jucători români 20-30 de puncte, este clar că echipa merge mult mai bine și trebuie felicitați toți, nu doar Noam. Au fost 40 de minute de constanță. Am început un pic mai greu, dar am executat foarte bine planul tactic, mingea a circulat foarte bine și am luptat pe tot parcursul meciului. Probabil, este cea mai bună apărare pe care am făcut-o în acest sezon, iar aceste aspecte ne-au adus victoria astăzi. Le-am explicat, de când am venit, că este de prisos ca un jucător să fie principalul marcator cu +20 de puncte și să pierdem meciurile. Când mingea se mișcă, se marchează, toată lumea este mulțumită și ar trebui să ne ghidăm după jocul din această seară. Trebuie să abordăm fiecare meci în parte, am fost o echipă a extremelor. Suntem optimiști, dar în același timp trebuie să fim și umili”, a declarat antrenorul Kresimir Basic după partidă.

Camil Berculescu a împlinit 25 de ani, iar colegii i-au adus în dar victoria.

,,A fost probabil cel mai frumos cadou. Fără îndoială, este cel mai reușit meci. Diferența a făcut-o circulația mingii, au fost destule pase decisive față de alte jocuri, iar băieții nu au fost individualiști. Pe de altă parte, am pierdut destule mingi, dar am fructificat atacurile pe care le-am avut. Am câștigat lupta la recuperare. Am muncit, am fost foarte concentrați și nu au fost fluctuații, cum obișnuiau să fie. A fost un meci foarte bun”, a spus Berculescu la conferința de presă. BC Steaua este următorul adversar al gorjenilor. Meciul se joacă la Târgu Jiu în weekend.

Cătălin Pasăre