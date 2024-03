Se lasă cu demisii de la Viitorul? A fost supărare mare după eșecul cu Slatina

Startul extrem de slab al Viitorului în 2024 ar putea avea consecințe. Trei înfrângeri au suferit gorjenii în cele trei partide oficiale din acest an, 0-3 cu Şelimbăr, 5-0 cu Steaua la București, și 1-2 cu Slatina acasă. Atmosfera s-a încins teribil după meciul pierdut sâmbătă în Liga 2. Antrenorul Călin Cojocaru a ținut o ședință prelungită în vestiar și le-ar fi spus jucătorilor că își face bagajele și pleacă. Patronul Nicolae Sarcină a fost, la rândul său, extrem de supărat după încă un rezultat negativ și a vorbit cu mai mulți angajați de la echipă după meci. Nici fotbaliștii nu sunt fericiți. Jucătorii au evoluat mult sub așteptări în ultimele partide, dar se pare că și salariile restante ar fi ,,responsabile” pentru cum s-a prezentat echipa în această perioadă. Acest lucru a fost sugerat și de Călin Cojocaru imediat după înfrângerea cu Slatina, considerată nemeritată. Timișoreanul nu a vorbit ,,cu subiect și predicat”, dar a dat de înțeles că, la club, condițiile pentru a face performanță lasă de dorit.

,,Nu cred că a fost așa slabă prestația noastră. Cred că ne-am creat ceva ocazii. Am pasat mai mult ca adversarul, am avut atitudine. Adversarul pur și simplu a stat la cutie și a marcat pe greșelile noastre ireale. Acesta e fotbalul. Am avut o grămadă de situații, dar n-am fost lucizi în fața porții. Mai puneți la socoteală că am avut 3 zile de odihnă. Noi am jucat marți, adversarii au jucat sâmbătă, am venit de pe drum. Nu merge nimic. Când pierzi de asemenea manieră nu ai ce să spui. Ce s-a întâmplat în perioada asta de când am început meciurile… dar nu vreau să mă plâng. Ştiam unde vin. Nu am ce să le zic băieților decât că, dacă vor ceva de la ei, trebuie să se schimbe ei în primul rând, să dea totul pentru un viitor mai bun. Avem un lot foarte tânăr, iar când lipsesc 2-3 jucători, jucători maturi, lucrul ăsta se vede. Înainte stăteam foarte bine în teren, nu dădeam spații adversarului, eram foarte agresivi. Nu e ușor să creezi o echipă în 6 luni, cu un buget limitat. Noi ne-am exprimat foarte bine în prima parte a campionatului. Am muncit bine, dar am avut ghinionul să se accidenteze trei jucători înainte de primul meci și s-a rostogolit totul, ca să zic așa. Mă uit în spatele meu și văd echipe ca FC Argeș și Chiajna, cu bugete ireale pentru noi. Şi eu, și băieții, cu siguranță ne doream și ne dorim mai mult, dar fotbalul depinde de anumite situații, de anumiți factori”, a spus Cojocaru. Jucătorii nu vor ca antrenorul să plece după ultimele rezultate. Echipa a căzut pe locul 13. Alex Gîrbiță a marcat golul gazdelor în minutul 37. Riza a deschis scorul în minutul 11, iar Călin Toma i-a readus pe slătineni în avantaj în minutul 45.

Viitorul Târgu Jiu – CSM Slatina 1-2 (1-2)

Viitorul Pandurii: Rob. Geantă – Dav. Savu, Toure (Vulpe 46′), Bîrzu, Jozic, Brînzan (cpt.), Tiihonen, Nikpalj (Alb. Voinea 73′), Dr. Popa, Andreaș (Ed. Croitoru 46′), Gîrbiță. Rezerve: Lupescu – Lupulescu, Moisie, Godja, R. Cojocaru, Nic. Geană. Antrenor: Călin Cojocaru.

CSM Slatina: Velcu – Sălcianu, A. Stan, C. Toma, D. Toma, Doman (cpt.), R. Popa (D. Dragu 69′), I. Năstăsie (Ciocâlteu 83′), Riza, Val. Alexandru (Donca 69′), C-tin. Radu (Sil. Matei 83′). Rezerve: Micu – Mih. Ion, Cr. Dinu, Kayondo, Leață. Antrenor: Daniel Oprescu.

Cătălin Pasăre