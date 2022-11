Se cer schimbări la Viitorul după umilința cu Slobozia!

Viitorul Târgu Jiu s-a făcut de râs în fața proprilor suporteri, și așa puțini, după ce a încasat patru goluri de la Unirea Slobozia. Apărarea formației gorjene dă chix de la meci la meci, iar erorile individuale sunt la ordinea zilei la echipă. Doi foști jucători ai gazdelor au fost decisivi în succesul de pe Municipal. Ciprian Rus (31) și Vlad Prejmeran (39, 83) au punctat pentru ialomițeni, care au profitat și de o eroare mare a lui Krupenschi, tânărul portar al Viitorului scăpând în plasă o centrare (67). Sătul de gafe, goluri încasate și rezultate proaste, Florin Stîngă nu știe dacă va mai rămâne la Târgu-Jiu. Antrenorul a declarat că o schimbare este necesară, pentru că unii jucători sunt blazați. Brașoveanul a mai sugerat că la club nu domnește profesionalismul. ,,E o mare umilință. Astăzi, am primit o lecție, din toate punctele de vedere. Din păcate, atitudinea noastră nu a fost cea corespunzătoare. Am întâlnit un adversar bun, care ne-a dominat la toate capitolele. Sper din suflet că am învățat ceva din toate astea. Nu mă așteptam la scorul acesta, eu mă așteptam să câștigăm. Le-am spus jucătorilor că vom avea probleme pe benzi, de unde vin cu centrări, dar, din păcate, nu au respectat lucrurile pe care le-am pregătit și am avut de suferit. Din păcate, în fotbal când nu respecți ce pregătești….Trebuie să acceptăm că aceasta ne este valoarea, atât putem în momentul de față. Normal că diferență e mare, dacă în repriza a doua, când ajungi prima oară la poartă, îți scapă portarul centrarea. Sunt foarte supărat, dezamăgit, e clar că va trebui să fie o schimbare. Așa nu se poate continua! Ori plec eu, ori pleacă jucătorii! Nu pot să stau să mă chinui la nesfârșit. Sunt câțiva jucători care sunt de mult timp aici, sunt câțiva jucători nemulțumiți, care își doresc să plece. Ori plec eu, ori mai bine bag copiii care vor să joace fotbal. Așa nu mai merge! Cu 4-0, pot să pierd și cu Geană, Vespe, Vulpe, Buțurcă, nu-i nicio problemă. E bine că vine pauza, putem așeza niște lucruri. I-am transmis patronului că multe nu sunt la locul lor. Ca să faci performanță în fotbal, trebuie disciplină și noi avem de suferit din punct de vedere al unor lucruri”, a declarat Stîngă după joc. Viitorul intră în pauza competițională cu nouă înfrângeri bifate și doar cinci meciuri câștigate. Liga 2 se reia pe 26 noiembrie.

Viitorul Târgu Jiu – Unirea Slobozia: 0-4 (0-2)

Viitorul: Krupenschi – Dănescu, Ad. Stoian, Rogac, Băican (Pîrcălabu 46′) – Brînzan – Al. Dulca (P. Mitrică 46′), Răsdan (cpt.)(Andr. Istrate 46′), Țegle, Vl. Toma (Geană 73′) – Dodoi (Vespe 78′). Rezerve neutilizate: Opric – I. Sîrbu, Banu, , Gîrbiță. Antrenor: Florin Stîngă

Unirea: M. Contra – Dorobanțu (Boțogan 58′), I. Dinu, Gab. Lazăr, C-tin. Toma (cpt.) – Coadă, Prejmerean (Bolohan 86′), Cip. Rus (Cruceru 71′) – Rob. Silaghi (M. Ciobanu 86′), Afalna, Golda (Ben Levy 58′). Rezerve neutilizate: Păduraru – Perju, Mih. Lemnaru, Gîrbăcea. Antrenor: Constantin Enache

Cătălin Pasăre