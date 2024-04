Se caută șef pentru poliția din Drăguțești

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează concurs pentru ocuparea postului de șef al poliției din comuna Drăguțești. Se pot înscrie agenții de poliție cu diplomă de bacalaureat și cel puțin doi ani vechime în MAI. Concursul are loc în luna mai, iar data-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 26 aprilie. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI. Acesta se va desfășura la sediul IPJ Gorj, în data de 28 mai. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00. „Este declarat «admis» candidatul care obține nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale pentru postul respectiv. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat «admis» la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs”, transmite IPJ Gorj.

I.I.